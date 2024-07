Ribaltone improvviso: UFFICIALE, sospeso con effetto immediato

Allontanato il responsabile dell’area sportiva del club, che adesso “sarà seguita direttamente dalla Proprietà”

Decisione a sorpresa del club. Sospeso il dirigente con effetto immediato, stando a quanto riporta il comunicato ufficiale.

Ribaltone inatteso allo Spezia. La società ligure ha allontanato il direttore dell’area tecnica, lo spagnolo ex Fiorentina e Betis Eduardo Macia, dopo che lo aveva difeso a spada tratta dalle feroci critiche dei tifosi dopo una stagione a dir poco tormentata, con la squadra che ha rischiato seriamente di retrocedere in Serie C.

Soltanto pochi giorni fa Macia aveva parlato in conferenza stampa presentando gli ultimi acquisti, tra cui Francesco Pio Esposito, ripreso in prestito dall’Inter. Ancora non sono chiari i motivi della sospensione di Macia.

Ecco il comunicato dello Spezia: “Spezia Calcio comunica di aver sospeso da ogni attività, con effetto immediato, il Sig. Eduardo Macia, che pertanto non ricoprirà più la carica di Chief Football Officer all’interno del Club”.

“Da questo momento e sino all’assunzione di nuove, diverse determinazioni – aggiunge la nota dello Spezia – la gestione dell’area tecnico-sportiva sarà seguita direttamente dalla Proprietà, nella persona del Presidente Philip Raymond Platek, Jr, dall’Amministratore Delegato Andrea Gazzoli e dal Direttore Sportivo Stefano Melissano”.