Ko UFFICIALE in Serie A: 5 mesi di stop, cambia il mercato della big

Il calciatore si è operato oggi e sarà costretto a stare ai box circa 5 mesi. Il comunicato ufficiale del club e l’intreccio con la Juventus

Cambia il calciomercato della big con l’operazione che costringerà il calciatore a uno stop di ben 5 mesi. Il comunicato ufficiale è arrivato poco fa: l’intervento è già stato seguito.

Prosegue il periodo no di Alessio Cragno. Dopo due stagioni praticamente ai margini, il portiere tornato al Monza si è dovuto sottoporre oggi a un “intervento chirurgico di stabilizzazione della spalla destra presso la Clinica Columbus di Milano”. L’intervento, prettamente riuscito, “è stato eseguito dal professor Alessandro Castagna”, come recita la nota del club brianzolo.

Il ko di Cragno ha di fatto obbligato Galliani ad ‘abbandonare’ il sogno – già difficile da realizzare – rappresentato da Szczensy, fuori dal neo progetto Juventus di Thiago Motta. Non potendo più aspettare, l’Ad del Monza ha dovuto chiudere subito per un nuovo portiere. Aveva raggiunto un accordo con Silvestri, poi la mancata intesa con l’Udinese lo ha spinto a virare su Gollini, in uscita dall’Atalanta. Già ottenuto il sì dell’ex Napoli, mentre con la ‘Dea’ si viaggia spediti verso un accordo per il prestito con diritto di riscatto fissato a 3 milioni di euro.

Il Monza abbandona Szczesny: il polacco rimane un grosso ‘problema’ per la Juventus

Szczesny non è nemmeno partito con la squadra per la mini-tournée in Germania. Giuntoli lo ha fatto fuori da mesi, andando a trattare e poi a chiudere l’acquisto proprio dal Monza di Michele Di Gregorio. Il polacco è stato vicino a traslocare in Arabia, all’Al-Nassr dell’ex compagno in bianconero Cristiano Ronaldo, ma dopo aver riflettuto a lungo ha optato per la permanenza in Europa.

Per la Juve è un bel ‘problema’, perché ha un ingaggio alto – circa 13 milioni lordi – e, di conseguenza, non un gran mercato. 34 anni compiuti lo scorso aprile, Szczesny ha un altro anno di contratto coi bianconeri. Probabilmente dopo il Mondiale del 2026, ammesso che la sua Polonia riesca a qualificarsi, appenderà i guantoni al chiodo.