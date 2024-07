Juventus, UFFICIALE: cessioni per 87 milioni di euro

La Juventus e Cristiano Giuntoli si sfregano le mani: il mercato può seriamente entrare nel vivo dopo le cessioni da 87 milioni

La strategia della Juventus si rivela vincente: la Next Gen consente ai bianconeri di fare cassa e di muoversi con forza sul mercato.

Mercato in entrata, ma non solo. Il lavoro di Cristiano Giuntoli e dei suoi collaboratori si concentra anche – e tanto – sulle uscite. Soprattutto quelle di giocatori che non rientrano nel progetto tattico di Thiago Motta e che consentiranno al club bianconero di fare cassa per muoversi con maggiore forza sul mercato in entrata. In tal senso, tante sono le entrate per la società maturate grazie al progetto della Next Gen, ovvero la seconda squadra della Juventus che nel giro di pochi anni ha sfornato diversi giocatori di talento già ceduti e altri al passo d’addio.

Tra questi ci sono, ad esempio, Enzo Barrenechea, Samuel Iling Junior, Koni De Winter e Felix Correia, ma anche Matias Soulé e Dean Huijsen, pronti a vestire rispettivamente le maglie di Roma e Bournemouth, portando a 6 le operazioni in uscita della Juventus che vedono coinvolti calciatori passati per la Next Gen. Un risultato importante per la formazione nata nel 2018 e iscritta al campionato di Serie C che ha permesso a diversi giovani di farsi le ossa e di mettersi in mostra.

Calciomercato Juventus, che tesoretto grazie alla Next Gen

Negli anni passati, la Juventus ha fatto cassa grazie a Stephy Mavididi, ceduto al Montpellier per 6 milioni, Radu Dragusin, ceduto al Genoa per 10 milioni e altri 4 per Filippo Ranocchia al Palermo, senza dimentica Manolo Portanova, passato per 12 milioni di euro al Genoa.

E quest’anno, ad esclusione di Moise Kean e Kaio Jorge, tutti i giocatori ceduti sono arrivati dalla Next Gen. In totale, a patto che tutti i bonus vengano raggiunti, la Juventus ha totalizzato 87,5 milioni di euro dalle cessioni grazie alla Next Gen. Un progetto vincente, non solo per quanto concerne l’aspetto economico, ma anche quello tecnico. Basti pensare che la seconda squadra bianconera è stata utile anche per la crescita di elementi come Kenan Yildiz e Nicolò Fagioli, candidati a essere protagonisti nello scacchiere tattico di Thiago Motta.

Inoltre, il valore di giocatori come Iling Junior e Barrenechea ha consentito alla Juventus di condurre in porto l’operazione per l’approdo in bianconero del centrocampista brasiliano Douglas Luiz, arrivato dall’Aston Villa in cambio del cartellino dei due giovani calciatori cresciuti, appunto, nella formazione Next Gen.