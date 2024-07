Juve, doppio colpo e sgarbo al Milan: “Costano insieme 65 milioni”

Le ultime di calciomercato Juventus hanno come protagonisti due centrocampisti molto chiacchierati a livello internazionale

La Juventus si conferma come una delle grandi protagoniste di questo calciomercato estivo. Giuntoli sta lavorando senza sosta sia sul fronte entrate che su quello uscite, due fronti strettamente legati tra loro. Con la partenza di Huijsen potrà infatti andare a chiudere l’operazione Todibo, con quella di Soule probabile un nuovo e decisivo assalto a Koopmeiners che rimane l’obiettivo numero uno di questa sessione estiva.

Da rinforzare poi anche le fasce, col tedesco Adeyemi del Borussia Dortmund ora nome ‘caldissimo’. Il Football director bianconero ha già incontrato il papà/agente, l’intento è quello di bloccare il ragazzo per poi sedersi a trattare coi gialloneri. Che sono ben disposti a cedere, ma solo a titolo definitivo e partendo da una base di 35/40 milioni di euro.

Tornando al centrocampo, secondo Paganini di ‘Rai Sport’ il dirigente juventino non si sta muovendo solo in direzione Koopmeiners. L’olandese in teoria dovrebbe completare il discorso dopo gli acquisti di Douglas Luiz e Khephren Thuram.

Per il giornalista, invece, la Juve è tornata forte pure su un altro mediano, nello specifico su quel Fofana che tratta da mesi il Milan. Non solo, il club di Exor fa sul serio anche per il talentino del Monaco Akliouche, seguito già dall’Inter.

La #Juventus è tornata alla carica sia per #Fofana che per #Akliouche. Costano (insieme) 65 mil.€. Sul 1 ci sono anche #Milan, M.United, A. Madrid e Giuntoli vuole prima cedere Mckennie e Arthur, sul 2 il #Monaco vorrebbe tenerlo ancora 1 anno. Fonte🇮🇩 — Paolo Paganini (@PaPaganini) July 26, 2024

Juventus, Giuntoli al lavoro per piazzare McKennie e Arthur

Come scrive Paganini, prima di andare a fondo “Giuntoli vuole cedere McKennie e Arthur”. Per lo statunitense potrebbe muoversi a breve la Fiorentina, mentre per il brasiliano c’è stato un sondaggio del Como che, però, non ha avuto ulteriori sviluppi.

Per entrambi, esclusi del tutto dal neo progetto di Thiago Motta, la Juventus spera di racimolare 20/22 milioni di euro. Prossime settimane decisive.