Inter, doppio colpo con la cessione di Thuram: scelta già fatta

Il mercato dell’Inter in entrata ha subito un brusco rallentamento: altra bocciatura per una doppia operazione

L’Inter ha compiuto fin qui un mercato chirurgico, con tre colpi in entrata, tutti però funzionali alle necessità della squadra, con gli arrivi di Taremi, Zielinski e Josep Martinez. Servirebbe, forse, qualche piccolo ritocco ancora per rendere la rosa completa in tutto e per tutto per essere competitivi in Italia e in Europa ai massimi livelli, ma da parte di Oaktree sono arrivate, in questi giorni, direttive di tipo diverso, per contenere le spese.

Inter che così non ha spinto per Cabal, di fronte al rilancio della Juventus, e con la pista Ricardo Rodriguez subito raffreddata, non essendo lo svizzero un profilo rispondente per età ai parametri societari. Ma arriva anche un’altra doppia bocciatura, stavolta dal resto dell’ambiente.

Taremi nelle amichevoli precampionato sta facendo molto bene, al punto che ci si chiede se non possa ambire a una maglia da titolare in attacco. Per la trasmissione ‘Ti Amo Calciomercato’, abbiamo chiesto, su ‘X’, se sarebbe il caso per i nerazzurri di cedere Marcus Thuram per andare all’assalto di Gudmundsson e Kim. Eventualità però bocciata dalla maggior parte dei partecipanti al sondaggio. Il ‘No‘ come opzione ha prevalso, con il 60,5% delle preferenze.