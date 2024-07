Svolta Inter, proposto a Marotta lo scambio che ribalta il mercato

Possibile svolta in casa Inter: proposto a Marotta lo scambio che può ribaltare il mercato dei nerazzurri. L’indiscrezione e tutti i dettagli

Anche il calciomercato estivo dell’Inter sta entrando nelle sue fasi decisive. Marotta e la dirigenza nerazzurra sono infatti al lavoro sulle cessioni e possibili nuove entrate.

Vanno ancora definite anche alcune situazioni relative al futuro dei big in rosa, su tutte quella di Denzel Dumfries. L’esterno olandese fino a qualche mese fa o almeno prima di Euro 2024 in Germania sembrava lontano dalla permanenza a Milano. La situazione si è però ribaltata nelle ultime settimane, con Dumfries che è venuto incontro all’offerta del presidente Marotta e del ds Ausilio che hanno avuto altri contatti di recente con l’entourage del calciatore.

L’Inter ha messo sul tavolo un rinnovo alle stesse condizioni di Dimarco, a 4 milioni di euro netti più bonus. Condizioni che, come anticipato da Calciomercato.it, sono state accettate anche da Dumfries, con l’intesa sempre più vicina per la fumata bianca per il nuovo contratto dell’esterno olandese oltre il giugno 2025. Attenzione, però, al possibile inserimento del Manchester United.

Calciomercato Inter, Wan-Bissaka per Dumfries: il possibile affare col Manchester United

I Red Devils sarebbero interessati a Mazraoui dal Bayern Monaco, ma devono prima vendere Aaron Wan-Bissaka. Il terzino vuole trasferirsi all’Inter, già quest’estate o la prossima da svincolato dopo la scadenza del contratto fissata per giugno 2025.

Tra gli intermediari si starebbe così discutendo l’ipotesi di intavolare uno scambio fra Denzel Dumfries ed il terzino inglese, anche se per il momento la trattativa non è ancora avanzata. Secondo quanto riportato da David Ornstein di ‘The Athletic’, però, sono in corso ragionamenti fra tutte le parti in causa sul possibile scambio. La situazione è da tenere d’occhio.