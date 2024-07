Soulé fa partire il ciclone Dybala: tradimento in Serie A

Matias Soulé alla Roma potrebbe far nascere un sorprendente giro di mercato con protagonista anche Paulo Dybala: occhio al tradimento in Serie A

Matias Soulé vuole la Roma e la Roma vuole l’attaccante argentino della Juventus. Si continua a trattare tra giallorossi e bianconeri alla ricerca della quadra e si avvicina la fumata bianca, con i capitolini che hanno già il sì del calciatore per un ingaggio da 1,8-2 milioni di euro a stagione, .

L’arrivo dell’ex Frosinone, fortemente voluto da Daniele De Rossi, potrebbe però rappresentare un vero e proprio ciclone per la società dei Friedkin. Il 21enne andrebbe ad aggiungersi ad un reparto offensivo che può contare già sul talento di Dybala, mentre per il ruolo di centravanti prosegue la caccia con Abraham che potrebbe andare via.

Sulla trequarti De Rossi può contare anche su Baldanzi, altro giovane investimento compiuto la scorsa stagione, e potrebbe così venirsi a creare un ingorgo che potrebbe portare a decisioni fin qui inattese. È questo ciò che prospetta il giornalista della Gazzetta dello Sport Giovanni Albanese parlando a ‘juventibus’, parlando proprio del possibile approdo di Soulé alla Roma.

Calciomercato Roma, Dybala al Napoli: lo manda Soulé

Nel corso del suo intervento per fare il punto sul mercato della Juventus, Albanese lancia una suggestione legata al possibile approdo del 21enne alla Roma.

“Sono convinto che l’arrivo di Soulé possa nascondere qualche altro giro di mercato – le sue dichiarazioni -, perché non sono convinto che con l’argentino la Roma tenga sia Baldanzi che Dybala. Non vorrei che qualche italiana in questo momento sia interessata indirettamente all’operazione Soulé-Roma per fare altro ad agosto”.

Albanese continua, lanciando l’idea di un Napoli alla finestra per la Joya con la suggestione di un Conte interessato all’ex Juve: “Non escludo colpi di scena ad agosto. Inter per Dybala? Occhio al Napoli silenzioso, magari all’opportunità di prendere Dybala. Il tridente Kvara-Lukaku-Dybala non so se può piacere, ma ho visto di peggio in Serie A per fare solo il campionato. Secondo me la Roma prendendo Soulé sta già preparando il post Dybala”.