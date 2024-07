Rilancio improvviso della Juventus, che sgarbo al Milan

La Juventus irrompe all’improvviso su un obiettivo del Milan, rilancio a sorpresa che cambia tutti gli scenari

Il mercato entra sempre più nel vivo, con le rivali più accreditate dell’Inter che provano a mettere a segno più colpi possibile in entrata per rilanciare la sfida scudetto. E non è un caso, forse, che possa configurarsi un duello vero e proprio tra Juventus e Milan.

I bianconeri sarebbero intenzionati a una improvvisa accelerazione per un giocatore obiettivo dichiarato dei rossoneri. Parliamo di Youssouf Fofana, centrocampista del Monaco. Il giornalista ‘Rai’ Paolo Paganini, sul suo profilo ‘X’, ha spiegato infatti di aver ricevuto da sue fonti monegasche informazioni sul rilancio della Juventus per Fofana, decisione presa viste le difficoltà per arrivare a Koopmeiners.

Calciomercato.it vi aveva già parlato dell’interesse della Juventus per Fofana, pista che comunque fino a questo momento non sembrava essersi ancora accesa. D’altro canto, il Milan continua a insistere ma non vuole aste per lo stesso Fofana. Vedremo come la situazione si svilupperà e chi tra le due squadre la spunterà per il nazionale transalpino.