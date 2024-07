Ribaltone Juve, ha già firmato: accordo fino al 2028

Colpo di scena in casa Juventus, ha già firmato il nuovo contratto fino al 2028. L’indiscrezione e le ultime di calciomercato

Come vi stiamo raccontando su Calciomercato.it, uno dei prossimi obiettivi del mercato in entrata della Juventus rimane Teun Koopmeiners. Il club bianconero ha già raggiunto l’accordo con il centrocampista olandese, ma l’Atalanta continua a fare muro e non si sposta dalla richiesta di 60 milioni di euro.

Una cifra ritenuta troppo alta dalla dirigenza bianconera, che è comunque intenzionata ad andare fino in fondo per Koopmeiners ma allo stesso tempo costretta a valutare eventuali alternative. Uno degli ultimi nomi accostati alla Juventus è quello di Maghnes Akliouche, talento francese attualmente impegnato alle Olimpiadi di Parigi con la Francia di Henry.

Il 22enne del Monaco ha già attirato le attenzioni di altre big europee, in Italia anche dell’Inter. Il club del Principato, però, non vuole privarsi del proprio gioiello in questa sessione di calciomercato estivo. Si va così verso il rinnovo del contratto attualmente in scadenza a giugno 2026.

Calciomercato Juve, Maghnes Akliouche rinnova col Monaco: tutti i dettagli

Secondo quanto riportato da ‘L’Equipe’, il Monaco sarebbe pronto a blindare Akliouche fino al 2028. Il centrocampista dovrebbe firmare nella giornata di oggi il suo nuovo contratto con il club del Principato.

L’intenzione del Monaco è quella di trattenere Akliouche almeno per un’altra stagione. La sua valutazione si aggira già intorno ai 25 milioni di euro, ma la società vuole valorizzare ulteriormente il proprio talento almeno un altro anno. Tutte le big, Juventus compresa, sono dunque avvisate.