Niente Gudmundsson: nuovo attaccante a zero per l’Inter

Il Genoa non concede sconti per Gudmundsson e l’Inter si sta guardando intorno per il rinforzo in attacco: nuova occasione a zero

Non è un mistero che l’Inter stia cercando l’ultimo tassello per completare il proprio reparto offensivo. È vero che i nerazzurri hanno già aggiunto Taremi a parametro zero e che ora devono riuscire a trovare una soluzione in uscita per Marko Arnautovic, così come che la prima scelta sia rappresentata da Albert Gudmundsson.

La situazione dell’islandese, tuttavia, la si conosce ormai alla perfezione. Il Genoa non ha necessità di vendere e, quindi, per privarsi della propria stella vuole una cifra vicina ai 30 milioni di euro. Una somma molto importante e che la dirigenza meneghina non sarebbe disposta a spendere in questo momento. Ecco perché Marotta e Ausilio si stanno prendendo il tempo necessario per scandagliare il mercato alla ricerca di una possibile occasione: all’Inter è stato offerto anche un grande nome a parametro zero.



Depay proposto all’Inter a zero: ecco come stanno le cose

Secondo quanto riportato sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, gli agenti di Memphis Depay avrebbero proposto il proprio assistito anche all’Inter negli ultimi giorni. L’olandese si trova attualmente svincolato e senza squadra, dopo che il suo contratto con l’Atletico Madrid è arrivato alla scadenza.

L’uomo che è stato l’artefice dell’eliminazione dei nerazzurri dall’ultima Champions League, quindi, potrebbe diventare l’alternativa a Lautaro Martinez e Marcus Thuram per l’attacco del club meneghino nella prossima stagione. Nonostante sia stato proposto e nonostante consideri l’Inter una destinazione gradita, vederlo a Milano non è uno scenario molto probabile al momento. Questo perché i costi relativi alle commissioni e l’ingaggio richiesto dall’olandese non sembra essere in linea con le strategie della dirigenza: Depay per firmare con il suo prossimo club vorrebbe un contratto da 5 milioni netti a stagione, tanti per un calciatore che non rappresenterebbe un titolare in casa Inter.