Due big su Bastoni: l’annuncio dell’agente

Da Colpani a Bastoni, l’agente Tullio Tinti fa il punto della situazione. Sul difensore dell’Inter: “Molti club esteri hanno bussato”

Alessandro Bastoni è senza dubbio un pilastro fondamentale dell’Inter di Simone Inzaghi. Difensore strutturato e moderno, dalla discreta qualità tecnica e capace di interpretare al meglio il ruolo di braccetto sinistro della retroguardia dell’allenatore piacentino.

Si tratta di un calciatore che negli anni ha fatto registrare una crescita esponenziale, tanto da attirare anche le attenzioni di altri top club europei, rimanendo però sempre al centro del progetto Inter. Concetti ribaditi anche dall’agente del difensore, Tullio Tinti, che ai microfoni di ‘Sky Sport’ ha ammesso: “L’ho visto crescere, è formidabile. Ha qualità, carattere, tecnica: è un top. Molti club esteri hanno bussato alla porta ma l’Inter che vuole vincere non si disfa dei campioni. Il Manchester City gli scorsi anni l’ha cercato spesso, recentemente il Real Madrid“.

Calciomercato, da Bastoni a Colpani: parla l’agente

Il noto procuratore ha quindi risposto alle domande su un altro suo assistito come Colpani, in procinto di iniziare una nuova avventura alla Fiorentina: “Dopo un’annata importante il passaggio dal Monza alla Fiorentina è importante. È un talento naturale, che sa giocare a calcio come pochi”.

Su Colpani ha quindi aggiunto: “Dovremmo aiutare la crescita di ragazzi come lui che sono molti in Italia. Molti si perdono nelle categorie più basse”.

Detto poi del modo di interpretare il percorso dei giovani talenti in Italia, Tinti ha dato la sua opinione anche su Federico Chiesa: “Non so se non sia più gradito. Se fosse un mio assistito cercherei di fare il meglio per lui, cercare la sistemazione migliore. Lui resta un giocatore della nazionale italiana, poi ci sta che l’allenatore cerchi qualcuno con caratteristiche diverse”.