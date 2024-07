Chiesa e non solo: il doppio annuncio UFFICIALE di Thiago Motta

Prende la parola Thiago Motta dal ritiro della Juventus: un doppio annuncio molto interessante del tecnico su Chiesa e non solo

La Juventus entra nel vivo della sua preparazione precampionato. Bianconeri che sono in Germania e che domani affronteranno, contro il Norimberga, la prima amichevole dall’inizio degli allenamenti agli ordini di Thiago Motta. Con il tecnico che ha rilasciato importanti e interessanti dichiarazioni in conferenza stampa.

Oltre a dirsi molto contento dell’atteggiamento dei giocatori a disposizione, del loro impegno e delle loro qualità, Motta ha parlato anche di mercato, rispondendo alle domande dei giornalisti presenti. Sul mercato, ha spiegato: “Parliamo tutti i giorni io, Scanavino e Giuntoli per trovare le migliori soluzioni per la nostra squadra, è un dialogo costante”. Per poi aggiungere, su Chiesa e Soulè, giocatori di cui si parla molto in questo momento: “Chiesa in questo momento fa parte della Juventus, vedremo. Soulè e in gruppo e attualmente sono contento di quello che sto vedendo, si sta allenando molto bene”.

Sui due attaccanti verosimilmente in uscita, insomma, il tecnico non si è sbottonato. Ci saranno da attendere i prossimi sviluppi, specialmente per quanto riguarda Chiesa rimasto ad allenarsi a Torino. Intanto, può essere una giornata chiave per Soule alla Roma, con aggiornamenti costanti da seguire ora per ora.