Vlahovic-Gatti, scintille in Germania: allenamento con doppio brivido

La Juventus lavora in Germania per preparare la stagione: allenamento con brivido con Vlahovic e Gatti protagonisti

La Juventus di Thiago Motta prende forma. In attesa che il mercato faccia la sua parte, con ulteriori rinforzi per i bianconeri e qualche addio, in Germania i calciatori lavorano in maniera intensa agli ordini dello staff del tecnico ex Bologna.

Nella giornata di oggi c’è stato un allenamento a porte aperte con qualche brivido vissuto con Vlahovic e Gatti protagonisti. Il serbo è stato costretto a ricorrere alle cure dello staff medico per un colpo all’occhio proprio i avvio di seduta. Uno spavento passeggero però, visto che il 9 della Juventus dopo essere stato soccorso dai sanitari ha ripreso regolarmente ad allenarsi insieme al resto dei compagni.

I brividi però non sono finiti qui e non sono legati certamente alle temperature. In particolare, Gatti si è reso protagonista di un duro intervento ai danni del giovane difensore della Next Gen Muharemovic. Anche in questo caso lo spavento è durato soltanto pochi attimi con il calciatore che si è ripreso ed è tornato a giocare insieme ai compagni.

Juventus, Vlahovic e Gatti protagonisti in allenamento

In modo diverso, quindi, ma Vlahovic e Gatti hanno messo la loro firma sulla seduta pomeridiana con due episodi che hanno tenuto per qualche istante i tifosi presenti con il fiato sospeso.

Niente di grave per fortuna, con il serbo che si candida per un ruolo da protagonista nella stagione della Juventus. Thiago Motta spera di far esplodere definitivamente, intanto Giuntoli continua a lavorare per rivedere il suo contratto che prevede un aumento dell’ingaggio tale da fare di Vlahovic il calciatore più pagato della rosa, con uno stipendio fuori però dai limiti fissati per il nuovo corso bianconero.