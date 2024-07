Tesoretto da 16 milioni e scambio: nuovo bomber per la Juventus

La Juve è a caccia di un vice Vlahovic per il reparto offensivo di Thiago Motta: c’è un nome in pole nella lista del Dt Giuntoli

La Juventus fa ulteriore spazio per l’arrivo di un nuovo attaccante alla corte di Thiago Motta. Oltre a Kean, accasatosi alla Fiorentina, anche Milik potrebbe salutare Torino questa estate.

Il Dt Giuntoli, presente con la squadra nel ritiro in Germania, cerca un acquirente per il polacco che è rimasto alla Continassa per recuperare dopo l’operazione al menisco del ginocchio. L’ex Napoli e Marsiglia viene valutato circa 7 milioni di euro e, visto il contratto in scadenza nel 2026, la Juve risparmierebbe anche oltre 9 milioni dell’ingaggio lordo del centravanti. Milik ha diversi corteggiatori tra Italia ed estero: dal Siviglia al West Ham, passando per Bologna e Genoa in Serie A. E proprio da liguri c’è un obiettivo che fa gola alla dirigenza bianconera com Mateo Retegui, già nei mesi scorsi nei radar della ‘Vecchia Signora’.

Calciomercato Juventus, Retegui in prima fila: il piano di Giuntoli

Il bomber italo-argentino si è messo in evidenza alla sua prima stagione nel nostro campionato con la maglia dei ‘Grifoni’ ed è il preferito della ‘Vecchia Signora’ insieme a Raspadori per rinforzare il reparto offensivo.

Thiago Motta e la Juventus sono a caccia di un vice Vlahovic in attacco e sono in risalita le quotazioni che portano a Retegui, con il Genoa però che non vorrebbe privarsi del suo centravanti come sottolineato di recente anche dal presidente Zangrillo. Servirà quindi una proposta pesante per convincere i liguri, che valutano Retegui intorno ai 30 milioni di euro. Prezzo simile anche per Raspadori, con il Napoli pronto a sacrificarlo se dovesse arrivare un’offerta importante. Giuntoli e la dirigenza bianconera studiano altre soluzioni per abbassare le pretese del Genoa per Retegui e, oltre al baby Muharemovic, potrebbero piazzare nell’affare coni ‘Grifoni’ appunto Milik.

Inoltre, sotto la Lanterna la Juventus guarda sempre con attenzione al ‘gemello’ Gudmundsson, oggetto dei desideri anche della rivale Inter per l’attacco.