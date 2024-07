Persona non gradita: ormai gli resta soltanto andare all’Inter

Non è gradito, ormai gli resta soltanto l’Inter per la prossima stagione: ecco cosa sta succedendo

L’Inter deve completare la rosa a disposizione di Inzaghi con un difensore, per far fronte numericamente all’infortunio di Buchanan, cercando poi di chiudere per un quinto attaccante se dovesse esserci l’occasione.

La scelta di Oaktree è di puntare su un profilo giovane ed è per questo motivo che, nonostante gli approcci, non è decollata la trattativa con Ricardo Rodriguez. Un altro calciatore che è stato proposto ai nerazzurri è Mario Hermoso: anche in questo caso un difensore in là con gli anni (ne compirà 30) e prendibile senza esborso economico visto che è svincolato.

Lo spagnolo è stato a lungo inseguito dal Napoli che però ora ha mollato la presa, come annunciato in un tweet dalla stessa società partenopea. Un comunicato che ha dato il là alle polemiche, facendo tornare a parlare di un suo rinnovo con l’Atletico Madrid. Una ipotesi fermamente respinta dai tifosi dei Colchoneros che considerano Hermoso una sorta di traditore per aver chiuso un ingaggio elevato al momento di trattare il rinnovo, fino ad arrivare alla rottura della trattativa. Per questo ‘elgoldigital’ parla oggi di un Hermoso “persona poco gradita” al Wanda Metropolitano, nonostante Simeone sia convinto che la sua duttilità possa essere utile all’Atletico.

Hermoso non gradito all’Atletico Madrid: Inter ultima possibilità

Le possibilità di rivederlo a Madrid sono però, riferisce la stessa fonte, molto basse, anche perché il calciatore dovrebbe rivedere le pretese economiche, acconsentendo ad una riduzione dell’ingaggio.

Considerato anche il no del Napoli, ecco che per Hermoso resterebbe soltanto la soluzione Inter. Anche questa però non di semplice realizzazione, vista la linea voluta da Oaktree per il nuovo difensore. Con il passare dei giorni però e l’avvicinarsi della fine del mercato, le cose possono cambiare, soprattutto se Marotta non dovesse trovare nessun calciatore corrispondente al profilo ricercato e per Hermoso non dovessero arrivare altre proposte.

Lo spagnolo nelle scorse settimane era stato al centro anche dell’interesse di club della Saudi Pro League, ma la destinazione saudita al momento non sembra essere gradita al calciatore. Che attende ancora la proposta giusta per restare in Europa: e l’Inter potrebbe proprio essere quella che chiude il caso.