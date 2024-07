Conte beffa la Juventus due volte: scambio clamoroso

Antonio Conte, doppio “schiaffo” al suo passato: il tecnico riserva una doppia delusione alla Juventus, che scambio per il Napoli

Il prossimo campionato presenterà diversi motivi di interesse. Tra i quali, la sfida di Antonio Conte al suo passato, cercando di contendere il primato, tra le altre, a Inter e Juventus con il suo Napoli. Una lotta a distanza che sta prendendo forma già in questo calciomercato, soprattutto con i bianconeri, accomunati agli azzurri dalla necessità di rinforzarsi e dall’obiettivo di insidiare il primato dei campioni d’Italia.

Di intrecci o potenziali tali ce ne sono già stati diversi, in queste settimane. Ora, un altro possibile fronte di mercato potrebbe regalare a Conte un grande colpo e, d’altro canto, riservare una doppia beffa alla Juventus.

L’obiettivo principale della Juventus si chiama Koopmeiners, come abbiamo raccontato su Calciomercato.it. Finora, però, i primi sondaggi e tentativi dei bianconeri non hanno avuto buon esito, anche per il muro alzato dall’Atalanta. Ma adesso, l’irruzione in scena del Napoli potrebbe cambiare tutto.

Ecco infatti cosa è stato dichiarato nel corso di una diretta su ‘Juventibus’ dal giornalista Luca Momblano. “So per certo che l’Atalanta sta parlando con Raspadori, è un’idea che sta andando piuttosto avanti – ha spiegato – Il giocatore era stato accostato anche alla Juventus. A questo punto ci sono due possibili scenari. Il primo è quello in cui potrebbero cedere Lookman. Il secondo sarebbe quello di dare al Napoli Koopmeiners, un profilo che a Conte piace molto”. Se il tutto dovesse essere confermato, dunque, la Juventus si troverebbe tagliata fuori per due dei suoi più grandi obiettivi.