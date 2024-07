Ribaltone Theo Hernandez: la firma scatena l’effetto domino

Cambia ancora il futuro dell’esterno francese dopo le ultime voci di mercato che hanno accompagnato il suo Europeo

Protagonista insieme a Maignan di un ottimo Europeo con la maglia della Francia, Theo Hernandez si sta godendo in questo momento le meritate vacanze dopo una stagione lunga e non semplice. A tormentare le ultime settimane prima dalla pausa estiva, inoltre, sono state le numerose voci di mercato che hanno riguardato proprio il terzino francese dietro il forte interesse da parte di un top club in particolare.

Il Bayern Monaco, infatti, da tempo si trova sulle tracce dell’esterno del Milan dopo aver già accolto il fratello Lucas per quattro stagioni prima dell’addio al Paris Saint Germain dello scorso anno. Un interesse che nasce dall’incertezza che gravita intorno all’attuale padrone della fascia sinistra, Alphonso Davies. Il terzino canadese, considerato tra i top al mondo nel suo ruolo, genera parecchia apprensione nel club a causa della scadenza del suo contratto con i bavaresi nel giugno 2025. A questo, va inoltre aggiunta la presenza del Real Madrid che non ha mai nascosto il proprio debole per il classe 2000.

Per gli spagnoli, tra l’altro, non si tratterebbe del primo ‘scippo’ ai danni del Bayern Monaco, considerato l’ingaggio di Alaba a costo zero nel 2021 in uno scenario che rimanda perfettamente all’attuale situazione contrattuale di Davies. La formazione di Carlo Ancelotti è attualmente coperta a sinistra con Mendy, Fran Garcia e all’occorrenza Camavinga e non avrebbe problemi ad aspettare un altro anno prima di sferrare l’assalto decisivo. A rinforzare questa tesi è la voce che arriva dalla Spagna e che riguarda un rinnovo imminente che il Real starebbe per rendere ufficiale.

Calciomercato Real Madrid, il rinnovo di Mendy cambia il futuro di Theo Hernandez

Come riportato da ‘Marca’, si è infatti riaperta la pista che porta al rinnovo di Ferland Mendy con il Real Madrid. Ciò significa che da parte degli spagnoli è stata ritrovata una fiducia che sembrava smarrita ad un certo punto nei confronti del francese, negli ultimi anni colpito da qualche infortunio di troppo.

Il prolungamento di Mendy e la strategia messa a punto per Alphonso Davies, per forza di cose condiziona anche il futuro di Theo Hernandez. Senza la partenza del canadese, il Bayern Monaco si troverà costretto a rinunciare – almeno per il momento – all’investimento per il terzino francese. Come abbiamo già raccontato nelle scorse settimane su Calciomercato.it, all’orizzonte non sono neanche previsti incontri per il rinnovo tra Theo e il Milan: il francese, in scadenza 2026, si aspetta infatti una maxi proposta contrattuale per legarsi a vita ai colori rossoneri.