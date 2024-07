Nuovo Mondiale per Club, le società dichiarano ‘guerra’ alla FIFA: la replica UFFICIALE

Nuovo Mondiale per Club, Federazioni e società dichiarano ‘guerra’ alla FIFA. Ecco la replica UFFICIALE dell’organizzazione guidata da Infantino.

È ‘guerra’ ormai dichiarata tra club e FIFA riguardo all’organizzazione del nuovo Mondiale per Club ed in particolare relativamente alla sua calendarizzazione, programmata da metà giugno a metà luglio del 2025 al termine della stagione dei club.

Le Leghe Europee e la FIFPro (il sindacato dei calciatori, ndr) si schierano apertamente contro la FIFA per il nuovo calendario delle partite internazionali. Presentato un ricorso alla Commissione Europea: “La condotta della FIFA viola il diritto della concorrenza e costituisce un abuso di posizione dominante”, denunciano le leghe ed i calciatori.

The current calendar was unanimously approved by the FIFA Council, which is composed of representatives from all continents, including Europe, following a comprehensive and inclusive consultation, which included FIFPRO and league bodies.

FIFA’s calendar is the only instrument… pic.twitter.com/kpmUItrimN

— FIFA Media (@fifamedia) July 23, 2024