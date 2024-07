Ancora debiti per Zhang: arriva una nuova batosta

Per Steven Zhang arriva un nuovo problema con la sentenza che costringe l’ex presidente dell’Inter di pagare i debiti pregressi

Altri guai per Steven Zhang e il gruppo Suning. Dopo aver perso l’Inter, a causa del mancato pagamento del prestito ottenuto da Oaktree, e dopo che i debiti verso China Construction Bank Asia sono approdati anche in un Tribunale italiano, ora spunta un altro problema.

Si tratta dei mancati pagamenti da parte di PPLive sports International Limited, società che fa parte del Suning Holdings Group Co., Ltd. Alcuni creditori hanno, infatti, presentato richiesta di pagamento al Tribunale di Hong Kong, come riportato da ‘Calcio e Finanza. Si tratta dell’azienda che ha acquistato i diritti per trasmettere le gare di Premier League nel paese orientale per le stagioni dal 2019 al 2022. Ad agosto del 2020 però la stessa PPLive annunciata alla Premier League la decisione di interrompere l’accordo, senza pagare il restante del dovuto.

Da qui la causa fatta dalla Lega inglese che riuscì ad ottenere un giudizio favorevole dalla High Court nel gennaio 2022. Da qui la Premier League ha chiesto la liquidazione di PPLive Sports al Tribunale di Hong Kong, una richiesta ottenuta a giugno dello stesso anno. Peccato però che dalle parti interessate non è arrivata nessuna risposta, come spiega lo stesso tribunale di Hong Kong.

Non solo Inter, guai per Zhang: altri debiti non pagati

In base a tutto questo, il Tribunale ha emesso una sentenza con la quale si impegna a chiedere al Tribunale Intermedio del Popolo di Shanghai n. 3 il riconoscimento e l’assistenza al sostegno della liquidazione della società in questione e dei suoi liquidatori.

Ora si aspetta la decisione della Corte cinese che, se favorevole alla richiesta, consentirebbe ai creditori di poter ottenere anche in Cina quanto dovuto dalla società che rientra nella galassia Suning. Tra i creditori riconosciuti dal Tribunale di Hong Kong ci sono: The Football Association Premier League Limited per una cifra di circa 206 milioni di euro; Great Mercury LTD per una cifra di 73 milioni di euro; Bank of Shanghai per circa 20 milioni di euro; lo studio legale Quinn Emanuel per circa mezzo milione di euro. Un totale complessivo di circa 300 milioni di euro.