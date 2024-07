“Meglio che non sia rimasto”: bufera Juve, frecciata al veleno dopo l’addio

Sia in entrata che in uscita non sono pochi gli obiettivi attenzionati dalla Juventus. La presa di posizione non è tardata ad arrivare

Molto attiva ormai da settimane, la Juventus nei giorni scorsi ha definito anche l’operazione Cabal. Con un vero e proprio blitz i bianconeri sono riusciti a strappare il difensore dall’Inter, costringendo i nerazzurri a virare su altri profili. Le mosse di Giuntoli, però, non sono terminate qui.

In attesa di sviluppi concreti sull’affare Soulé, con la Roma in costante pressing per trovare la quadra definitiva e far saltare il banco, il football director della ‘Vecchia Signora’ non perde di vista il vero grande obiettivo del mercato bianconero: Teun Koopmeiners. L’eventuale innesto del jolly olandese completerebbe il restyling del centrocampo della Juventus già cominciato con gli acquisti di Douglas Luiz e Khephren Thuram. In particolare l’arrivo dell’ex mezzala del Nizza si è configurata come un’ipotesi sempre più calda nel momento in cui l’area mercato della Juve non ha ricevuto risposte da Adrien Rabiot in merito alla proposta di rinnovo messa sul piatto da ‘Madama’. Il gelo tra le parti ha poi portato alla rottura definitiva e all’addio ufficiale tra le parti, annunciato da Cristiano Giuntoli nella conferenza stampa di presentazione di Thiago Motta.

Juventus, Mauro ‘contro’ Rabiot: “Meglio che non sia rimasto, ecco perché”

Reduce da un Europeo che non lo ha visto protagonista, caratterizzato da più luci che ombre per lui e per la sua Nazionale, Rabiot si sta guardando intorno alla ricerca dell’offerta giusta. Al di là di qualche sondaggio da parte di qualche club italiano, l’ex Psg e Juventus sta continuando a calamitare non poche attenzioni soprattutto in Premier League.

Intanto, intervenuto nel corso della diretta Twitch di Juventibus, Massimo Mauro ha preso immediatamente posizione su quanto accaduto e sui benefici che, secondo l’ex calciatore Juve, potrebbe trarre la mediana bianconera dall’addio di Rabiot. Ecco lo stralcio dell’intervento in cui Mauro parla del dopo Rabiot, chiosando: “Meglio che Rabiot non sia rimasto; sia per l’ingaggio che percepisce sia perché i nuovi rimpiazzi hanno gamba e sostanza”. Staremo a vedere se la ‘previsione’ di Mauro centrerà il bersaglio.