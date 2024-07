Infortunio più grave del previsto, è giallo: torna nel 2025

Uno dei protagonisti del campionato di Serie A alle prese con un infortunio più grave del previsto: i tempi di ritorno si allungano al 2025

Anche in questa fase di attesa per l’inizio della stagione calcistica, per gli appassionati i motivi di interesse non mancano di certo. Siamo sempre più nel vivo del calciomercato, con novità che giorno dopo giorno vanno a comporre il quadro delle rose per l’avvio del campionato, per non parlare delle notizie che arrivano dall’interno dei ritiri.

Grande curiosità per le indicazioni che arrivano dagli allenamenti e dalle prime amichevoli, per cercare di rodare la condizione. Fondamentale, in questa fase, curare al meglio la preparazione e, laddove possibile, evitare fastidiosi infortuni che possano pregiudicare l’avere la rosa al completo al momento del via del campionato. Tuttavia, qualche inconveniente da questo punto di vista è sempre dietro l’angolo. E per uno dei protagonisti annunciati sembra che il ritorno in campo dovrà essere rinviato di parecchio.

Torino, Schuurs ancora out: ecco il sostituto

Per Schuurs, difensore olandese del Torino, è fermo ormai da nove mesi, dal grave infortunio al crociato del ginocchio patito nel corso della sfida contro l’Inter. Uno stop molto lungo, che lo ha tolto di mezzo per i granata per tutta la scorsa stagione. Ci si aspettava di rivederlo ai nastri di partenza a breve, ma a quanto pare non sarà così.

In conferenza stampa nel ritiro di Pinzolo, in Trentino, il ds Vagnati ha parlato di “valutazioni da fare sulla base delle nuove informazioni, non possiamo stimare i tempi di recupero precisi”. Tabella di marcia che dunque si è drasticamente allungata nei tempi e che potrebbe portare addirittura, secondo alcuni rumours, a vedere l’ex Ajax di nuovo in campo solamente nel 2025 per delle complicazioni sopraggiunte all’articolazione.

Ecco perché il Torino, che in difesa ha già perso i vari Buongiorno, Rodriguez, Djidji e Lovato, si trova alle strette e deve necessariamente intervenire nuovamente sul mercato. Il club granata starebbe accelerando per portare a casa Erlic, difensore del Sassuolo, che potrebbe arrivare in prestito.