Il campionato parte con la penalizzazione: sentenza UFFICIALE della Figc

Il campionato parte con tre punti di penalizzazione in classifica: la Figc ha emesso il verdetto definitivo

Si parte con tre punti di penalizzazione in classifica. Il verdetto della Figc non lascia scampo e crea una problematica non di poco conto in vista della stagione che sta per iniziare.

Partirà con tre punti in meno rispetto alle altre compagini a causa di problematiche amministrative: un ritardo nei pagamenti di Irpef e Inps relative allo scorso campionato. Non ha accolto il ricorso della Spal la Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite, presieduta da Mario Luigi Torsello: confermati quindi i tre punti di penalizzazioni (da scontare nel primo campionato utile) che erano stati comminati dal Tribunale Federale Nazionale lo scorso 11 giugno.

Allo stesso tempo è stata confermata anche la sanzione al presidente del club, Josep Tacopina che è stato inibito per tre mesi.

Spal, confermata la penalizzazione: no al ricorso

Niente da fare quindi per la Spal che si è vista confermata la penalizzazione in classifica. Nel prossimo campionato di Serie C, quindi, gli estensi partiranno da -3 e dovranno recuperare su tutte le altre squadre per ambire alla promozione in Serie B.

Non sono state accolte le attenuanti proposte dalla società che aveva provato a chiedere la clemenza dei giudici federali puntando sulla buona sede. Il club, infatti, aveva parlato di un problema bancario nel trasferimento dei fondi, aggiungendo che la propria buona fede era testimoniata dal fatto che – una volta venuta a conoscenza dell’inconveniente – la società si era attivata in maniera tempestiva per sanare la situazione presso gli organi competenti.

Nulla però è servito a far cambiare idea alla Corte di Appello della Figc che ha deciso di confermare i tre punti di penalizzazione per la Spal: la stagione 2024/2025 per gli estensi partirà con l’handicap.