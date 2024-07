Svolta Zidane, il ritorno in panchina è clamoroso

L’allenatore francese si trova ai box ormai da tre anni, da quando ha deciso di lasciare la panchina del Real Madrid al ritorno di Carlo Ancelotti

Quello legato a Zinedine Zidane rimane per molti un bel mistero. Il francese, divenuto prima da calciatore e poi da tecnico una vera e propria leggenda nel mondo del calcio, da ormai tre anni si trova senza una dimora. Un paradosso per un allenatore che in pochissimi anni di carriera è riuscito a sollevare ben tre Champions League di fila con il Real Madrid e che nelle ultime tre stagioni ha deciso di declinare proposte anche molto importanti.

Il tecnico si sarebbe probabilmente aspettato una chiamata mai arrivata da parte della Federazione Francese dopo il Mondiale di Qatar 2022, a causa del rinnovo quadriennale siglato invece dall’attuale commissario tecnico Didier Deschamps. Ad ogni modo, la realtà ci dice che un’altra stagione si sta per aprire senza la presenza di un profilo di enorme valore come Zidane su una panchina di calcio. Per quanto riguarda il futuro del francese, però, dalla Spagna sono fuoriuscite nelle scorse ore delle rivelazioni clamorose su un possibile accordo già raggiunto per il futuro.

Come scritto da ‘El Nacional’, infatti, la presenza di Zidane lo scorso martedì tra i 75mila tifosi giunti al Santiago Bernabeu per la presentazione di Kylian Mbappé come nuovo calciatore del Real Madrid non sarebbe stata casuale. Stando a queste indiscrezioni, sembra che il presidente Florentino Perez abbia stretto una sorta di promessa con l’allenatore per favorire il suo ritorno nella Capitale una volta concluso il ciclo vincente con Carlo Ancelotti. Uno scenario che, stando al contratto in scadenza nel giugno 2026 del tecnico italiano, terrebbe Zidane lontano dai campi almeno per un altro biennio.

Real Madrid, Zidane può tornare in panchina al posto di Ancelotti

Sempre in Spagna, però, non escludono che il ritorno di Zinedine Zidane in panchina possa essere anticipato di una stagione nel caso in cui Ancelotti decidesse di salutare il Real Madrid ad un anno dalla scadenza del nuovo contratto rinnovato a fine dicembre 2023.

Va anche ricordato che Ancelotti ha più volte ribadito che l’attuale esperienza sulla panchina del Real Madrid sarà per lui l’ultima da allenatore a livello di club. E chissà che in vista del Mondiale 2026, alla luce della deludente Coppa America disputata questa estate negli Stati Uniti, non possa tornare forte sul tecnico italiano il pressing della Nazionale Brasiliana.