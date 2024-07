Obiettivo minimo fissato o sarà esonero: l’allenatore è avvisato

Posizione dell’allenatore al vaglio della società: ecco l’obiettivo minimo da raggiungere, avvertimento chiaro

Sta per iniziare una nuova stagione calcistica, che prenderà il via tra qualche settimana. Una annata che si preannuncia già particolarmente intensa e incerta per i verdetti a tutti i livelli, le squadre si stanno preparando per farsi trovare pronte. Un lavoro certosino, quello che devono svolgere gli allenatori in questa fase, per mettere i giusti presupposti per il raggiungimento dei propri obiettivi.

Già ora, diversi tecnici sanno di giocarsi molto e che i loro risultati potrebbero essere propedeutici alla permanenza o meno su una determinata panchina. Certo è presto per dire che ci sia già qualche allenatore in discussione, ma alcune indicazioni sul loro futuro ci sono già. Come nel caso di Nuno Espirito Santo, al Nottingham Forrest, condotto in salvo nella scorsa stagione anche se con un po’ di sofferenza dovuta alla penalizzazione.

Secondo ‘Football Insider’, la proprietà del club chiederà, quest’anno, una squadra che possa stare costantemente sopra la linea di galleggiamento e con un certo margine, puntando a un posizionamento nella parte alta della seconda metà della classifica, dall’undicesimo posto a poco più in basso. Se invece per tutta la stagione la compagine dovesse lottare punto a punto per tenersi al di fuori della zona retrocessione, il portoghese rischierebbe il posto.