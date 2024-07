Il ritorno a sorpresa ribalta il Milan: il rifiuto è ormai un ricordo

Proseguono le manovre del Milan, molto attento sia sul fronte entrate che su quello uscite. L’ultima notizia arriva dall’Inghilterra

Dopo una prima fase della sessione estiva di calciomercato in sordina, il Milan ha cominciato ad imprimere un’accelerata importante alle trattative che la vedono protagonista. Ufficializzato l’arrivo di Alvaro Morata, i rossoneri vogliono completare il pacchetto offensivo con l’innesto di un’altra punta.

Ma non è finita qui. In attesa di sviluppi concreti sul fronte Bennacer, il ‘Diavolo’ continua a seguire con molta attenzione l’evolvere della situazione legata a Fofana. Nonostante i contatti positivi delle ultime ore, però, la distanza tra domanda ed offerte permane. Tra i reparti finiti sotto la lente di ingrandimento dell’area mercato rossonera, occhio anche alla difesa. Sebbene fino a questo momento il Milan non abbia accelerato per nessuno dei profili finiti nei dossier rossoneri, la situazione potrebbe cambiare a stretto giro di posta. A maggior ragione se a partire fosse uno dei centrali attualmente in rosa. E così, dopo i sondaggi dall’Inghilterra per Kalulu, occhio alle ultime voci riguardanti Fikayo Tomori.

Calciomercato Milan, dall’Inghilterra: il West Ham sulle tracce di Tomori

Alla ricerca di un profilo d’esperienza con il quale imprimere la svolta al proprio reparto, il West Ham avrebbe cominciato a tastare il terreno proprio per Tomori, inserendo il centrale del Milan nella lista dei desideri. A riferirlo è il Daily Mail, che spiega come il club londinese stia valutando le prossime mosse per il difensore rossonero.

Fino a questo momento l’interessamento del West Ham non si sarebbe tradotto in offerte concrete. La situazione, però, è da tenere assolutamente sotto stretta osservazione. Prova ne siano i sondaggi effettuati dagli Hammers anche per Kante che testimoniano la volontà del club di aggiungere pedine di qualità e di esperienza con cui accontentare le richieste del nuovo allenatore Julen Lopetegui. A tal proposito, ricordiamo che non è la prima volta che il West Ham sondi con attenzione i margini di manovra per Tomori. L’attuale difensore del Milan fu infatti ad un passo dal vestire la maglia del club inglese già nel 2020 prima che il dietrofront di Tomori facesse saltare l’affare sul più bello. Staremo a vedere se ci saranno ulteriori sviluppi nel corso delle prossime ore.