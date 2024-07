Napoli, altro infortunio: problema per l’attaccante

Antonio Conte, dopo aver tagliato Osimhen dalla lista di Napoli-Mantova, perde un altro attaccante per infortunio

Niente Osimhen e niente vice. Antonio Conte perde un nuovo attaccante dopo aver tagliato il nigeriano dal test Napoli-Mantova, l’ultima uscita del ritiro in Trentino.

In Napoli-Mantova mancano in distinta Cajuste e soprattutto Osimhen. Il centrocampista svedese alza bandiera bianca per un affaticamento; l’attaccante nigeriano, invece, viene risparmiato da Antonio Conte per evitare infortuni in un momento delicato, in cui ogni giorno è buono per dirsi addio.

Durante il primo quarto d’ora del secondo tempo dell’amichevole al centro sportivo di Dimaro, Giovanni Simeone – subentrato a Cheddira nell’intervallo – si lancia su un pallone a centrocampo. L’attaccante argentino riesce ad aprire bene il gioco per Zerbin, ma allo stesso tempo il gesto atletico gli comporta un problema muscolare. Si teme qualche fastidio all’adduttore sinistro, poiché il Cholito è uscito dal campo accusando dolore proprio in quella zona del corpo.

Al posto di Simeone, Conte ha inserito Ambrosino, che come il sudamericano potrebbe lasciare Napoli in qualsiasi momento. Giovanni è stato accostato alla Lazio e al Torino, ma al momento il club azzurro non ha ricevuto alcuna offerta concreta per liberarlo. Dopo due stagioni da alternativa, il figlio d’arte vuole maggiore spazio.