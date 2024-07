Napoli, Conte taglia Osimhen: ora aspetta Lukaku

Altra assenza per Osimhen, tagliato da Antonio Conte per l’amichevole Napoli-Mantova: ora il mister attende solo Lukaku

Nuovo test per il Napoli di Conte, che a Dimaro sfida il Mantova di Possanzini. Nella distinta la sorpresa. Anzi, l’assenza: manca Victor Osimhen, neanche inserito in panchina.

L’attaccante nigeriano non ha disputato la prima sfida contro l’Aunane perché rientrava da un infortunio, ma una volta recuperato il fastidio fisico è stato prontamente integrato in gruppo dal mister. In questi giorni ha disputato gli allenamenti con la squadra, è proprio per questa ragione la scelta di non convocarlo per l’amichevole contro il Mantova ha un duplice significato.

Osimhen, 130 milioni di motivi per non giocare Napoli-Mantova

Victor Osimhen è sempre più vicino al PSG, unico vero club europeo che può versare nelle casse del Napoli le cifre della clausola rescissoria.

Il club azzurro e Antonio Conte hanno 130 milioni di motivi per non schierare Osimhen contro il Mantova, per evitare infortuni inutili in fasi delicate della negoziazione per la sua uscita. Oltretutto, al tecnico in questa fase non serve utilizzare uomini che non faranno più parte del progetto. Meglio puntare su giocatori che hanno ancora qualche chance di indossare la maglia azzurra per la nuova stagione.

Con l’incasso della clausola, i partenopei andranno dritti su Romelu Lukaku. La richiesta del mister, come sottolineato da Calciomercato.it in precedenza, verrà assecondata dalla dirigenza. Manna è a lavoro con il Chelsea per chiudere la trattativa in entrata. Il tutto si definirà una volta ceduto il nigeriano al PSG.

Ma con l’esercizio della clausola di Osimhen, il Napoli può rinforzare anche altri reparti. In difesa, in attesa di sfoltire il reparto con l’uscita di Ostigard e uno tra Natan e Juan Jesus, potrebbe arrivare Hermoso. A centrocampo piacciono diversi profili, tra cui Brescianini. Per l’attacco, oltre a Lukaku, potrebbero esserci sorprese, ma solo in caso di ulteriori cessioni.