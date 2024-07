L’Inter cambia di nuovo proprietà: l’indiscrezione è clamorosa

Dopo l’addio di Zhang e l’insediamento di Oaktree con Marotta presidente, si fa strada un ritorno incredibile per i nerazzurri

L’Inter sta vivendo e ha vissuto mesi particolari, sicuramente di passaggio. Non potrebbe essere altrimenti visto quanto successo con la mancata restituzione del prestito da parte di Zhang e la conseguente riscossione del ‘pegno’ da parte di Oaktree, diventat proprietario del club nerazzurro. Anche se in realtà a livello sportivo poco se non nulla è cambiato, compreso il mercato con Marotta adesso presidente che però aveva già chiuso due colpi a zero come Zielinski e Taremi. È poi arrivato Martinez dal Genoa, che crescerà alle spalle di Sommer.

I tifosi nerazzurri ovviamente si interrogano sulla stabilità a lungo termine del progetto Inter, che intanto è ripartito dal rinnovo di Simone Inzaghi annunciato fino al 2026. Il percorso rimarrà quindi invariato e intatto almeno nelle sue intenzioni e negli obiettivi, con Marotta al comando a fare da garanzia. Ma ovviamente le indiscrezioni e le voci su possibili avvicendamenti nel futuro continuano a circolare, non può essere altrimenti. Alcune suggestioni hanno riaccostato di recente il nome di Moratti all’Inter, facendo anche un po’ sognare i tifosi visto cosa riporta alla mente l’era di Massimo. Ma queste potrebbero essere non solo suggestioni, ma ipotesi con basi concrete, almeno a sentire il giornalista Gian Luca Rossi, che ne ha parlato sul suo canale YouTube: “Ho avuto una telefonata di una mezz’ora con Bedy Moratti per segnalarle queste voci, di cui tra l’altro lei era già a conoscenza. Ma, se prima le voci che si spargevano venivano da presunti conoscitori di fonti, ora di questo si parla negli ambienti dell’alta finanza milanese“.

Inter, Gian Luca Rossi e il ritorno dei Moratti: “Ho parlato con Bedy…”

Gian Luca Rossi lancia questo retroscena clamoroso che potrebbe sicuramente avere delle nuove puntate in seguito: “Vedrete che nelle prossime settimane il nome di Moratti verrà nuovamente accostato all’Inter, ve lo anticipo. Ho detto a Bedy che ora la voce non arriva da tifosi nostalgici, ma da gente che maneggia milioni di euro“.

Tutto questo fa il paio con le dichiarazioni di qualche settimana fa proprio da parte di Massimo Moratti su un suo ritorno al timone del club nerazzurro: “Non la vedo facile. Ma non lo escludo. Mia moglie mi chiede tutte le sere se ho ricomprato l’Inter. E io devo trovare sempre una scusa nuova per giustificarmi. Comprare l’Inter è un impegno non da poco. Per noi è un’esperienza ancora troppo recente. Ma sa: io da ragazzo non pensavo minimamente di fare il presidente dell’Inter, poi ho cambiato idea. E quindi, in futuro chissà. Vedremo. Ma Comprare l’Inter e tenerla in alto ha costi troppo elevati. Un imprenditore da solo oggi non ce la può fare. Oaktree è solidissima. Ma bisogna vedere le sue finalità. Il debito è talmente alto che non credo possano lasciarlo così. E vincere tenendo i conti in pareggio abbiamo visto che è impossibile”.