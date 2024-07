“La Juve non può permettersi l’ingaggio di Vlahovic”: nuovo caso per Giuntoli

Il futuro di Vlahovic continua ad essere un rebus ancora tutto da sciogliere. L’ultima presa di posizione non è passata inosservata

Una delle note liete della scorsa stagione della Juventus, Vlahovic si candida ad essere uno dei fari attorno ai quali ruoterà il progetto tecnico di Thiago Motta. Sotto questo punto di vista non è un caso che il neo allenatore bianconero si sia dilungato a spiegare la centralità dell’attaccante serbo che dovrà essere inevitabilmente supportato dalla squadra.

Rispetto a quanto successo lo scorso anno, le voci riguardanti il possibile addio dell’ex attaccante della Fiorentina alla Juventus non hanno preso quota. Al di là di qualche timido abboccamento d’Oltremanica, nessun club è arrivato a parlare direttamente con la Juventus presentando proposte concrete. D’altro canto i colloqui tra l’entourage del calciatore e la ‘Vecchia Signora’ – almeno fino a questo momento – non hanno portato alla fumata bianca, andando a creare una situazione che potrebbe presto diventare scomoda.

Il problema è rappresentato dall’ingaggio a salire presente nell’attuale contratto del 9 bianconero, cifre che superano – e non di poco – il tetto salariale che si è imposta la Juventus nell’ottica della sostenibilità. Le parti stanno provando a venirsi incontro, finora però senza successo e questo fa nascere inevitabilmente dubbi sul futuro a Torino di Vlahovic. Così arriva una presa di posizione inequivocabile che non è passata inosservata.

Dubbio Vlahovic: “La Juve non può permettersi il suo ingaggio”

L’interrogativo riguarda quel che accadrà nel caso in cui la Juventus e Vlahovic non dovessero trovare un’intesa a breve sul nuovo contratto.

Ne ha parlato anche Gianni Balzarini sul suo canale Youtube, tornando ad ipotizzare la cessione come possibile soluzione: “Vlahovic guadagnerà 10 milioni di euro netti annui – le sue parole – una cifra che va oltre il budget stabilito dalla Juventus per ogni singolo calciatore”. Per poi aggiungere: “Dire che la Juve non può permettersi l’ingaggio di Vlahovic non significa dire che il calciatore è scarso e deve essere mandato via: sono due cose molto diverse”.

Da qui Balzarini avanza le due possibili ipotesi per risolvere la questione: “O la Juve ha deciso che può permetterselo oppure dovrà trovare una soluzione: spalmatura di ingaggio o cessione, se trovi una squadra disposta a pagare quelle cifre”. L’unica altra strada possibile è che la Juve lo tenga in rosa con l’attuale ingaggio, una soluzione che sembra, almeno al momento, la meno percorribile nel lungo periodo.