Futuro Conceicao, il tecnico tira in ballo anche Allegri: “Ne parli sempre”

Milan vittorioso a Venezia, parla il tecnico portoghese, che in ottica futura tira in ballo anche l’allenatore livornese

Il nuovo modulo sta portando risultati e buoni numeri per il Milan. I rossoneri, con la difesa a tre, hanno subito una sola rete (in casa contro l’Atalanta) e vinto le altre tre gare restanti, tutte senza subire reti. Spicca chiaramente la semifinale di Champions League contro l’Inter, ma anche il successo a Venezia permette al Milan di restare in corsa per l’Europa, senza dover passare dalla Coppa Italia.

E proprio a proposito del modulo, Sergio Conceicao ha parlato così: “Qui al Milan arrivare tra i primi quattro è sempre un obiettivo imprescindibile. Poi certo, ogni stagione ha la sua storia e quest’anno abbiamo avuto molte difficoltà. Detto questo, vincere un altro trofeo sarebbe importante anche per cambiare l’immagine che abbiamo dato di noi stessi negli ultimi mesi. Stiamo trovando quell’equilibrio tecnico di cui si parlava da tempo. Di Francesco ha riconosciuto che siamo molto forti davanti, dovevamo sistemare qualcosa dietro. Non sono un fan di questo modulo, ma mi adatto: bisogna lavorare in base alle caratteristiche dei giocatori e al campionato”. Una vittoria preziosa: “Era essenziale vincere per dare continuità anche al successo ottenuto in Coppa Italia. Non era semplice trovare la giusta concentrazione dopo la vittoria nel derby”.

Futuro Conceicao, coinvolto anche Allegri

Il tecnico però ha parlato anche di futuro, rivolgendosi in conferenza stampa ad un giornalista: “Adesso conta solo il Milan. Io e il mio staff lavoriamo ore e ore ogni giorno. È normale che ci siano stati momenti difficili, in cui non ci siamo riconosciuti. Stiamo lavorando per cambiare rotta. Tra un mese più o meno deciderò anch’io cosa fare. Magari penserò di andare in vacanza dieci anni in Algarve, in Portogallo, chi lo sa”.

Il tecnico ha poi aggiunto: “In questo momento Conceicao non è importante. Pensiamo al campionato, cercando di vincere contro il Bologna, poi quello che succede a me, ad Allegri o altri non mi riguarda. Perché proprio Allegri? Perché lei parla sempre di lui…” ha dichiarato il portoghese rivolto ad uno dei giornalisti presenti in sala stampa.