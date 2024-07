Il Milan adesso fa sul serio: tripletta sul mercato da 48 milioni

Il Milan si sblocca sul mercato e ufficializza il ritorno in Italia di Morata: il ‘Diavolo’ non si fermerà però allo spagnolo, pianificati altri due colpi per il neo allenatore Fonseca

Il Milan batte un colpo sul mercato e nelle scorse ore ha ufficializzato l’arrivo di Alvaro Morata per il reparto offensivo di Fonseca.

Primo rinforzo di spessore per il nuovo ‘Diavolo’ dell’allenatore rossonero, che adesso spinge anche per Fullkrug in attacco considerando che il bomber tedesco è in uscita dal Borussia Dortmund. Grandi manovre anche negli altri reparti per la dirigenza di Via Aldo Rossi, in primis a centrocampo dove l’obiettivo caldo rimane Fofana. Viste le difficoltà per strappare il sì dello svincolato Rabiot (ingaggio e commissioni troppo onerose), il Milan punta con decisione sul connazionale del Monaco che è in uscita dal Principato. Fofana non rinnoverà il contratto in scadenza solo tra un anno, con l’Ad rossonero Furlani che spera di chiudere la trattativa con i monegaschi senza oltrepassare il muro dei 15 milioni di euro per il centrocampista classe ’99.

Calciomercato Milan, Morata non basta: anche Fofana e Pavlovic per Fonseca

Per Fofana è invece pronto un contratto quinquennale da circa 2,5 milioni. Il Milan ha il gradimento del giocatore e spinge quindi per l’arrivo del nazionale transalpino a Milano.

Ma non finisce qui perché Fonseca ha richiesto un rinforzo di spessore anche in difesa al patron Cardinale. Ecco spiegato il pressing per Pavlovic, da tempi non sospetti sul taccuino di Moncada per puntellare adeguatamente la retroguardia del nuovo allenatore. Fuori causa la Juventus che non ha più slot disponibili per gli extracomunitari, il Milan ha accelerato negli ultimi giorni per cercare l’intesa con il Salisburgo per il centrale serbo. Il ‘Diavolo’ ha incassato il sì di Pavlovic e adesso la partita si gioca sul tavolo delle trattative con la società austriaca. Il Milan vuole abbassare le richieste del Salisburgo e punta a chiudere l’affare per il 23enne difensore senza superare i 20 milioni di euro.

Tra Pavlovic e Fofana una spesa complessiva quindi di 35 milioni di euro, che salgono a 48 aggiungendo i 13 milioni della clausola di Morata. Il campione d’Europa spagnolo è già rossonero con la numero 7 sulle spalle, per gli altri due invece lavori in corso e fiducia per consegnarli prossimamente a Fonseca in quel di Milanello.