Dalla Juve al Milan: il nuovo attaccante è un intrigo internazionale

Juve e Milan possono essere coinvolte in un’operazione importante sul calciomercato: è un vero e proprio intrigo internazionale

La Juve e il Milan sono due delle squadre, insieme al Napoli, che potrebbero cambiare maggiormente sul calciomercato nelle prossime settimane, fino alla fine del calciomercato. D’altronde, entrambe hanno un nuovo allenatore, vogliono puntare su un nuovo stile di gioco e hanno ancora diversi colpi da mettere a segno.

Cristiano Giuntoli ha annunciato nella conferenza stampa di presentazione di Thiago Motta che ci saranno ancora tre colpi, praticamente uno per reparto, in modo tale da consegnare al tecnico ex Bologna una rosa subito competitiva per centrare i principali obiettivi nella prossima stagione, a partire dallo scudetto.

Il Milan, invece, ha necessità di intervenire soprattutto nel reparto offensivo. Alvaro Morata è un colpo fondamentale per sostituire Olivier Giroud, un calciatore di livello ed esperienza internazionale che potrebbe dare fin da subito un apporto molto importante alla squadra. Però, non basta. Sì, perché la società sta cercando a tutti i costi di chiudere anche l’arrivo di Fullkrug, un calciatore che ha mostrato già le sue qualità a livello internazionale e potrebbe dare ulteriore peso in attacco.

Broja idea per il calciomercato di Juve e Milan: è un’alternativa ai piani offensivi

In realtà, anche per quanto riguarda la Juve circolano già alcuni nomi per l’attacco, a partire da Giacomo Raspadori. Un profilo dall’estero, però, potrebbe fare gola sia ai bianconeri, sia al Milan, soprattutto se nel frattempo dovessero perdere quota le attuali trattative.

Stiamo parlando di Armando Broja, un talento di proprietà del Chelsea, che nelle ultime stagioni ha fatto fatica ad affermarsi nel cuore dell’attacco dei Blues e non solo. Il fiuto per il gol non pare essere proprio la specialità della casa, ma ha dalla sua parte una grande fisicità e la capacità di far salire la squadra, caratteristiche che possono essere preziose nel corso di una stagione lunga e ricca di impegni.

Le due big italiane potrebbero pensarci, in ogni caso, solo se il Chelsea aprisse alla formula del prestito con diritto di riscatto. A quel punto, se tutti questi fattori dovessero unirsi, potrebbe esserci davvero un assalto vero e proprio, più probabilmente nella seconda parte di agosto, quando le opportunità in entrata sul calciomercato aumentano e ci sono chance da non perdere per strada.