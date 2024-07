Calafiori all’Arsenal, l’annuncio sorprende tutti

Sembra essersi sbloccata la trattativa tra Bologna e Arsenal per Calafiori: l’annuncio sul trasferimento però sorprende

Dopo qualche giorno di stasi, sembra essersi sbloccata la trattativa tra Arsenal e Bologna per Riccardo Calafiori. Un affare da circa 50 milioni di euro, con il difensore – che piaceva anche alla Juventus – che si trasferirà in Premier League nei prossimi giorni.

La conclusione felice della trattativa è stata annunciata in maniera inattesa da Benedetta Boeme, ex fidanzata dello stesso calciatore. Da giorni si vocifera di una rottura tra i due e la ragazza su Tik tok ha voluto fare chiarezza, lasciando però dichiarazioni anche sul futuro del difensore.

“Molti di voi mi hanno chiesto cosa stia succedendo nella mia vita – le sue parole – così ho deciso di chiarire che io e Riccardo, almeno per il momento, non stiamo più insieme. Non so se lo supereremo, ma ne dubito”. La modella ha quindi continuato: “Mi è servito un po’ di tempo per metabolizzare quanto accaduto negli ultimi giorni e ne ho ancora bisogno”.

La ragazza ringrazia anche per chi le ha mostrato il video diventato virale negli ultimi giorni (le immagini mostrano proprio Calafiori con un’altra ragazza ad Ibiza): “L’ho apprezzato, per me sapere la verità era importante. L’ho guardato più volte per cercare una motivazione per perdonare, ma non l’ho trovata. È stata una decisione difficile – ha aggiunto -, non volevamo questo”.

Calafiori all’Arsenal: l’annuncio dell’ex fidanza

Messa da parte la situazione privata, la giovane ragazza si lascia andare ad una frase che può essere interpretata come un annuncio di mercato.

Dopo aver messo in evidenza che non tollererà “qualsiasi forma d’odio nei miei o nei suoi confronti”, afferma: “Gli auguro il meglio all’Arsenal, ha tutto il mio supporto”. Un annuncio sui generis, in attesa che arrivi quello dei due club: il calciatore dovrebbe firmare un contratto di cinque anni, mentre il Bologna incasserà circa la metà dei 50 milioni sborsati dai Gunners, con l’altra parte che andrà al Basilea.