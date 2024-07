Svolta immediata dopo l’addio alla Juve: Rabiot ha fatto la sua scelta

Adrien Rabiot continua ad essere al centro di importanti indiscrezioni di mercato. Sorpasso lampo: il francese ha stilato la sua lista di preferenze

Tra i diversi temi affrontati nella conferenza stampa di presentazione di Thiago Motta, Cristiano Giuntoli ha annunciato anche l’addio ufficiale ad Adrien Rabiot. Dopo cinque anni impreziosite da luci ed ombre, le strade della Juventus e del centrocampista francese si sono definitivamente divise.

Svincolatosi dalla Juventus dopo aver rispedito al mittente le diverse proposte contrattuali messe sul piatto dall’area tecnica della ‘Vecchia Signora’, l’ex mezzala del Psg sta ora valutando con attenzione le prossime mosse. Accostato in tempi non sospetti sia al Milan che al Napoli, che però sembrano avere altre priorità, Rabiot ha calamitato soprattutto l’interesse dei club di Premier League. Ad un passo in passato dal vestire la maglia del Manchester United, potrebbe essere l’ombra del’Old Trafford la nuova casa di Rabiot, a distanza di due anni anni dal clamoroso affare saltato sul gong.

A riferirlo è il corrispondente francese di DAZN ed Eurosport, Romain Collet-Gaudin, che ha evidenziato i passi in avanti compiuti dal Manchester United per convincere Rabiot a vestire la maglia dei Red Devils. Ecco quanto evidenziato a tal proposito da Collet-Gaudin: “Adrien Rabiot si sta avvicinando a grandi passi al Manchester United. Il calciatore preferisce il Manchester United al Liverpool. L’entourage è in trattative con i due club inglesi”.

Calciomercato Juventus, il Manchester United fa sul serio per Rabiot: lo scenario

La sensazione è che i prossimi giorni risulteranno decisivi per il futuro di Rabiot, in un senso o nell’altro. Accostato senza troppa convinzione al Real Madrid, che in realtà non ha mai affondato seriamente il colpo limitandosi a tastare in maniera esplorativa il terreno, il centrocampista transalpino potrebbe scegliere la Premier League come sua prossima destinazione.

Il cerchio, in effetti, si sta stringendo in maniera sempre più importante. Il tempo delle riflessioni sta per concludersi. Reduce da un Europeo nel quale ha fatto fatica a fare la differenza sia in fase di non possesso che dalla cintola in su, l’ex centrocampista bianconero sarà chiamato ad una decisione di nevralgica importanza per il suo futuro. Staremo a vedere cosa succederà. Dal canto suo, la Juventus ha dato fatto la sua mossa: dapprima virando con decisione su Thuram e poi comunicando ufficialmente l’addio di Rabiot. Non si torna più indietro.