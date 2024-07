Proposto in Serie A, occasione Wanderson: ecco quanto costa | ESCLUSIVO

Wanderson, esterno d’attacco dell’Internacional, proposto a diversi club italiani: ecco le risposte e i costi

In questi frenetici giorni di calciomercato, che vedono le squadre lavorare per prepararsi all’inizio della nuova stagione, sono tantissimi i nomi che circolano. Com’è normale che sia, il lavoro dei procuratori e degli intermediari è anche quello di proporre opportunità ai direttori sportivi, piste magari meno battute, ma possibili idee interessanti per rinforzare le rose.

Tra i moltissimi calciatori suggeriti ai club della Serie A, possiamo annovera anche il nome di Wanderson Maciel Sousa Campos. Meglio conosciuto semplicemente come Wanderson, il 29enne calciatore dell’Internacional è a caccia di una nuova opportunità in Europa, dopo aver calcato i campi belgi con la maglia del Lierse. Poi, il trasferimento in Spagna, tra le fila del Getafe, prima del passaggio in Austria alla squadra della Reb Bull, il Salisburgo. Infine, il campionato russo, con la maglia del Krasnodar, prima del ritorno in patria, a Porto Alegre. Adesso, però, dopo oltre due anni, il pensiero è rivolto a campionato europei.

E, secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, l’esterno d’attacco, che può giocare indifferentemente a destra o a sinistra, è stato proposto a diversi club della Serie A. In primis, alla Fiorentina di Raffaele Palladino che ha gentilmente declinato l’offerta. Cagliari, Como, Parma e Verona quelle che verranno contattate in queste ore per suggerire quest’idea di mercato. Senza trascurare altre possibilità come Lecce e Torino. Wanderson è legato all’Internacional da un contratto valido fino al 31 dicembre 2025, la richiesta per un’eventuale cessione di aggira sui 2.5 milioni di euro, cifra abbordabile per le società nostrane, ed è in possesso di passaporto comunitario, belga nello specifico. Particolare di non poco conto. Vedremo se qualcuno di questi dirigenti mostrerà interesse, vi terremo aggiornati.