Dalla finale alla Juve con la clausola: ecco l’erede di Soulé

La Juventus non ha ancora chiuso il mercato e Giuntoli ha preannunciato almeno altri tre colpi: arriva da Euro 2024 con la clausola

Cristiano Giuntoli è stato chiaro. Per completare la Juventus c’è l’intenzione di chiudere almeno altri tre colpi di calciomercato. Un rinforzo per reparto il piano dei bianconeri che non può prescindere dalle cessioni.

Federico Chiesa e Matias Soulé sono i due nomi sui quali si sta concentrando maggiormente il Football Director per racimolare ulteriore budget per dare consistenza ai sogni di mercato juventini. Uno è noto a tutti e corrisponde al nome di Koopmeiners: nonostante le dichiarazioni di Percassi, che ha spiegato di non voler vendere l’olandese, è lui il grande obiettivo per il centrocampo della Juventus. Per convincere l’Atalanta serviranno almeno sessanta milioni di euro, mentre il calciatore ha già trovato l’intesa con il club piemontese e aspetta l’evolversi della situazione.

Se a centrocampo le idee sono chiare, in attacco di nomi ‘forti’ ancora non sono usciti fuori, anche perché è proprio il reparto in cui devono avvenire le maggiori cessioni. E così, se davvero dovesse andare via Matias Soulé, Giuntoli avrebbe già individuato il sostituto dell’argentino con la clausola che potrebbe rendere più ‘facile’ la trattativa.

Calciomercato Juventus, il post Soulé dalla Liga: clausola monstre

Il nome che intriga la Juventus è uno dei reduci da Euro 2024, anzi uno che è stato decisivo nella finale tra Spagna e Inghilterra. È Mikel Oyarzabal, 27 anni, attaccante della Real Sociedad, il profilo che Giuntoli vorrebbe portare a Torino per affiancarlo a Yildiz e Vlahovic nell’attacco di Thiago Motta.

Autore del gol che a consegnato il trofeo alla Spagna, Oyarzabal è legato alla Real Sociedad da un contratto fino al 2028 e non sembra intenzionato a cambiare maglia, così come la società di San Sebastian non ha intenzione di cederlo. Ma, stando a quanto riferisce ‘todofichajes.com’, la Juventus non avrebbe mollato al presa su di lui e vorrebbe provare a convincerlo a trasferirsi in Italia.

Per riuscirci però servirà mettere mano in maniera robusta al portafogli: la Real Sociedad, infatti, è disposto a cedere il 27enne soltanto in caso di pagamento dell’intera clausola presente nel suo contratto e pari a 75 milioni di euro. Cifra decisamente elevata e che allontana il calciatore dalla Juventus, anche perché lo stesso Giuntoli ha parlato di acquisti sempre tenendo d’occhio i conti. Ed allora solo una cessione importante economicamente potrebbe rendere possibile il sogno Oyarzabal.