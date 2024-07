“Chi non salta è juventino”: ecco la reazione di Conte | VIDEO CM.IT

Questa sera si è tenuta la tradizionale presentazione del Napoli davanti ai numerosi tifosi giunti a Dimaro

Come ogni anno, ecco che il Napoli ha scelto Dimaro per presentare l’organico che affronterà la prossima stagione. Una rosa ancora evidentemente non al completo, con un mercato che riserverà diversi colpi da qui alla fine della sessione estiva. Ad attrarre la curiosità dei tifosi, però, questa sera era soprattutto Antonio Conte, il tecnico scelto dal presidente De Laurentiis dopo un lungo corteggiamento per guidare la formazione azzurra.

Un allenatore che ha riacceso immediatamente la passione in città e che i tifosi hanno iniziato a conoscere da qualche giorno dopo i primi allenamenti ufficiali del Napoli. A margine della presentazione di questa sera, seguita dalle telecamere di Calciomercato.it, durante il discorso del tecnico leccese dal pubblico si è alzato un coro contro la Juventus, considerata rivale storica del club campano oltre ad essere stata per anni la squadra dello stesso Conte.

Il tecnico, che ha declinato l’invito a saltare da parte del popolo azzurro, ha giustificato con queste parole il suo atteggiamento: