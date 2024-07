“Allegri in Nazionale”: via Spalletti, cosa sta succedendo

Ormai chiusa l’esperienza alla Juventus, Massimiliano Allegri cerca una panchina per ripartire: può approdare in Nazionale

È uno dei tecnici più vincenti e con maggior esperienza sul mercato. Massimiliano Allegri è a caccia di una panchina dopo la fine della sua avventura alla Juventus. Un addio non senza polemiche quello del tecnico toscano ai bianconeri, con tanto di possibile causa poi rientrata dopo quanto accaduto al termine della finale di coppa Italia.

Ormai archiviata la seconda parentesi juventina, per Allegri è tempo di pensare al futuro: di possibilità al momento non ce ne sono, dall’Arabia Saudita non è arrivata nessuna chiamata capace di convincere l’allenatore e in Premier League le panchine più ambite sono state presto occupate. Cosa ne sarà allora dell’allenatore di Livorno?

Per adesso resterà fermo a guardare, anche se il suo nome circola in ottica Nazionale fin dal giorno dopo l’eliminazione dell’Italia da Euro 2024. Spalletti è stato confermato da Gravina, ma è indubbio che tutti o quasi hanno pensato ad Allegri come possibile ct all’indomani del fallimento azzurro in Germania. Una ipotesi che potrebbe anche riprendere piede nei prossimi mesi in caso di ulteriori passi falsi nei prossimi match dell’Italia o nel caso di cambio della guardia in Figc con le elezioni presidenziali fissate per novembre.

Allegri al posto di Spalletti: ribaltone in Nazionale

Che l’Italia e la Nazionale sia la destinazione preferita di Allegri lo dice chi con l’allenatore ex Juventus e Milan ha sempre avuto uno splendido rapporto: Giovanni Galeone. Intervenuto a ‘Kiss Kiss Napoli’, l’ex tecnico ha spiegato che la priorità di Allegri non è certo un ingaggio faraonico, ma proprio poter guardare gli azzurri.

“Allegri non sogna la Premier League, né l’Arabia Saudita – le parole di Galeone -. In carriera ha già guadagnato molto, la sua scelta futura non dipenderà esclusivamente dai soldi che andrà a guadagnare”. Ed allora il sogno vero è un altro: “Allegri sogna la Nazionale e magari un giorno ci riuscirà”.

Ora però per Galeone non è il momento di fare ribaltoni sulla panchina dell’Italia, mostrando di avere molto fiducia in Spalletti: “Teniamocelo stretto – conclude – perché è un grande e per come la vedo io agli Europei ha fatto il massimo. Con un altro commissario tecnico probabilmente non avremmo nemmeno superato i gironi”. Niente Allegri subito in Nazionale quindi, anche se per Galeone la speranza del tecnico è proprio un approdo in azzurro.