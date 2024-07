Affare chiuso, colpo di scena Inter: “Salta tutto”

Un affare chiuso per l’Inter rischia ora di saltare: l’annuncio gela i nerazzurri, non se ne fa più niente

Affare chiuso? Tutt’altro. L’Inter rischia di veder sfumare un’operazione di mercato che sembrava ormai perfezionata.

I nerazzurri non pensano soltanto al presente e stanno guardando anche alla possibilità di acquistare calciatori da non sfruttare immediatamente in rosa. Uno dei nomi cercati da Marotta e Ausilio è Tanner Tessmann, 23 anni, centrocampista americano protagonista della promozione del Venezia in Serie A.

Un calciatore sul quale i nerazzurri sono da tempo con diversi incontri con la dirigenza lagunare per trovare la quadra. A dire il vero l’intesa tra i club c’è da diverso tempo, ma ora le cose si sono complicate a causa della volontà del giocatore di non restare al Venezia in prestito anche il prossimo anno.

A spiegarlo è il ds veneto Filippo Antonelli in conferenza stampa: “Con l’Inter per Tessmann era tutto chiuso. Noi volevamo prenderlo in prestito, ma lui preferisce andare da altre parti. I nerazzurri poi si saranno messi alla ricerca di una soluzione, ma l’affare può saltare per questo aspetto”.

Calciomercato Inter, cosa succede con Tessmann

Tessmann ha quindi rifiutato il ritorno in Laguna dopo l’acquisto da parte dell’Inter complicando i piani sia dei nerazzurri che del Venezia.

Sulle tracce del calciatore ci sono ora, come ha spiegato lo stesso Antonelli, anche Como, Fiorentina e Torino, ma è da tenere d’occhio anche la pista che porta lontano dall’Italia. In questo caso è l’Everton ad aver mostrato interesse per il 23enne, attualmente impegnato con la Nazionale olimpica del suo paese in vista della rassegna a cinque cerchi che inizierà la prossima settimana in Francia.