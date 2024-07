Accordo totale con la Juventus: c’è il sì al quinquennale

La Juventus lavora ai prossimi colpi di mercato e strappa l’accordo con il giocatore per un contratto di cinque anni

La Juventus va a caccia del pokerissimo. I quattro colpi messi a segno da Giuntoli sono solo l’assaggio di quello che il calciomercato potrà regalare a Thiago Motta.

La società bianconera non ha finito la sua lista della spesa e dopo Douglas Luiz, Di Gregorio, Thuram e Cabal ha ancora spazio nel carrello. Tre colpi certi, quelli preannunciati dal Football Director che ha spiegato in maniera molto chiara quali sono i piani per il futuro: un difensore, un centrocampo e un attaccante.

Se per la mediana il nome resta sempre quello di Koopmeiners, in attacco si attende di capire chi uscirà con Sancho che resta tra i candidati a rinforzare il reparto offensivo dei bianconeri. La retroguardia, invece, dovrà essere rinforzare con un titolare che possa affiancare Bremer al centro della retroguardia a quattro cui pensa Thiago Motta. Con Calafiori che si è allontanato, nonostante il suo approdo all’Arsenal non sia più sicuro, il nome in cima alle preferenze della società piemontese è quello di Todibo, 24 anni, legato al Nizza da un contratto fino al 2027.

Calciomercato Juventus, accordo con Todibo: cosa manca per la chiusura

Un contratto ancora lungo che mette il Nizza in posizione di forza, tanto che i rossoneri francese si spingono a chiedere 35-40 milioni di euro, mentre la Juventus vuole abbassare la cifra quasi della metà, sperando di chiudere l’affare per 20-25 milioni.

A favore dei bianconeri c’è la volontà del calciatore di trasferirsi a Torino, una volontà che ha portato anche ad un accordo tra le parti. Stando a quanto riferito da ‘RMC Sport’, infatti, tra la Juventus e Todibo sarebbe già stato raggiunto un’intesa di massima per un contratto di cinque anni. Resterebbe da convincere il Nizza e c’è un ostacolo da superare: la concorrenza del West Ham che avrebbe già ottenuto il via libera dal club transalpino, ma non quello del giocatore.

Anzi, Todibo sembrerebbe orientato a non prendere in considerazione la proposta proveniente da Londra (in Premier piace anche al Newcastle) e vorrebbe aspettare la Juventus. Un patto tra le parti per provare a mettere i rossoneri davanti ad un’unica possibilità: accordarsi con la società bianconera, proprio come fatto dal calciatore. Novità potrebbero arrivare nei prossimi giorni con il sì di Todibo alla Juve e l’attesa per la fumata bianco(sera) con il Nizza.