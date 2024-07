“Una vergogna”: l’annuncio su Rabiot scatena la bufera

Adrien Rabiot dice addio ufficialmente alla Juventus e l’annuncio manda in tilt i social: una vera e propria bufera contro il francese

Una semplice frase all’inizio della conferenza di presentazione di Thiago Motta. Il capitolo Rabiot è stato liquidato in maniera molto rapida da Cristiano Giuntoli: “Volevo ringraziare Adrien Rabiot: il 30 giugno gli è scaduto il contratto, gli vogliamo augurare tutti un felice futuro professionale e non”.

Un saluto da qualche interpretato come freddo, magari frutto della lunga attesa di una risposta alla proposta di rinnovo (biennale con opzione per il terzo anno da 7,5 milioni di euro). Una risposta aspettata a lungo dalle parti della Continassa, con il silenzio di Rabiot e del suo entourage che ha fatto molto rumore ed ha portato quindi all’addio definitivo.

Ora c’è da capire quel che sarà il futuro del centrocampista francese che in Italia ha avuto contatti con il Milan ed è stato accostato anche all’Inter, ma che piace molto all’estero. Lui non disdegnerebbe un futuro in Premier League, senza scartare l’ipotesi Real Madrid dove ritroverebbe Ancelotti, allenatore che lo ha fatto debuttare ai tempi del Paris Saint-Germain. Intanto l’annuncio sul suo futuro ha scatenato i tifosi e sollevato un vero e proprio polverone.

Addio alla Juventus, Rabiot infiamma i tifosi: “Una vergogna”

Sono tantissimi i commenti sotto al post su X con cui la Juventus ha salutato Rabiot e non tutti (anzi pochi) quelli di gratitudine al giocatore.

Il sentimento che prevale è quella della ‘liberazione’ da un giocatore che, stando a quanto scritto sui social, non è mai entrato nel cuore della tifoseria bianconera, anzi è stato mal sopportato. “Rimarrà nella storia come uno dei più grandi pacchi di sempre” scrive un utente ed un altro definisce “una vergogna” il rinnovo di un anno firmato lo scorso anno, definendo Rabiot “mercenario e scarso”. “A mai più sopravvalutato” il saluto di un altro tifoso che si unisce a chi lo paragona ai centrocampisti del passato recente della Juve: “Non avrebbe neanche sistemato le borse nel pullman”.

Ecco alcuni tweet:

Grazie per averci rubato una 40ina di milioni. — Juanito (@juanito92x) July 18, 2024

Rimarrà nella storia come uno dei più grandi pacchi di sempre — Veritas Max (@araujopampani) July 18, 2024

Una vergogna il rinnovo annuale dello scorso anno. Mercenario e scarso. A mai più — AleLMGO (@AleLMGO) July 18, 2024

Non credo esista nella storia della Juventus un giocatore che ha avuto dalla società bianconera così tanto ridando indietro così poco.

Libera l’armadietto, bohemien dei miei cogli0ni !!! — Giova55 🤍🖤🎾🦊🏎🔫🇮🇹🇲🇫🇺🇦 (@Giova551) July 18, 2024

Sempre stato un giocatore mediocre e senza tecnica, non ci mancherai — Luca Michetti (@LucaMichettiX) July 18, 2024

Nei centrocampi d’oro del passato avresti sistemato le borse nel portabagagli del pulmann….

ADIEU 👋👋 — Iniwini (@andrea070767) July 18, 2024

A mai più sopravvalutato — Gianmarco Manzi (@GianmarcoManzi) July 18, 2024

grazie per essertene andato.

unica giocata buona in tutti questi anni — alessandra🏆 (@_alessandra27_) July 18, 2024