Squalifica di quattro mesi estesa al club: la Fifa non perdona

Stangata in arrivo dalla Fifa, decisa a non perdonare: in arrivo una squalifica di quattro mesi estesa al club

Come gli Europei, anche la Copa America si è conclusa. A vincere è stata l’Argentina, che in finale ha superato la Colombia grazie alla rete siglata da Lautaro Martinez ai supplementari.

E proprio i tifosi ‘Cafeteros’ in semifinale sono stati protagonisti di una incredibile rissa che ha coinvolto i supporters sugli spalti e i calciatori uruguayani. Tra i più inferociti sicuramente Darwin Nunez. Il centravanti del Liverpool si è preso a pugni con un tifoso colombiano ed ora rischia una lunga squalifica. A poco infatti dovrebbero servire le parole di Marcelo Bielsa. Il ct della Celeste si è presentato furioso in conferenza stampa puntando il dito contro gli organizzatori della manifestazione, difendendo a spada tratta i propri giocatori.

Nunez come Suarez, rischia una super squalifica: il Liverpool trema

E come riferisce ‘Football Insider’, la squalifica dell’attaccante uruguagio dovrebbe essere piuttosto lunga. La Fifa infatti potrebbe fare riferimento ad un altro precedente che ha coinvolto tra l’altro un compagno di Nazionale di Nunez.

Si tratta del caso che ha visto protagonisti Luis Suarez e Giorgio Chiellini ai Mondiali 2014, con l’uruguayano squalificato per quattro mesi non solo con la Nazionale. Suarez saltò anche i match con il proprio club e lo stesso potrebbe accadere con Nunez, inguaiando il Liverpool. E lo stesso club teme che anche Nunez potrebbe trovarsi nei guai con la Fifa, se questa decidesse di intervenire. La stessa Fifa è già intervenuta in episodi controversi simili alla rissa post Uruguay-Colombia, scegliendo di infliggere immediatamente la punizione che riteneva opportuna, anziché aspettare future partite internazionali.