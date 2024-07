Coppa America ad alta tensione: Uruguay-Colombia finisce in rissa

Scoppia la rissa al termine di Uruguay-Colombia, semifinale della Coppa America: post partita ad altissima tensione a Miami

Caos e disordini al termine di Uruguay-Colombia, seconda semifinale della Coppa America 2024 in corso di svolgimento negli Stati Uniti.

I colombiani a Miami la spuntano sulla ‘Celeste’ per 1-0 grazie al guizzo di Jefferson Lerma e raggiungono così l’Argentina campione in carica e del mondo nella finalissima del 15 luglio. Match ad alta tensione e che i ‘Cafeteros’ hanno portato a casa nonostante l’inferiorità poco prima dell’intervallo per l’espulsione rimediata da Munoz. La gara non è terminata però al 90’ considerando gli scontri al fischio finale e la rissa che ha visto coinvolti alcuni giocatori dell’Uruguay allenato dal ‘Loco’ Bielsa.

Uruguay-Colombia, rissa dopo la gara: Nuñez lancia una sedia in tribuna

Tra i più agitati sul terreno di gioco oltre a Luis Suarez c’era sicuramente Darwin Nuñez, con quest’ultimo che ha raggiunto alcuni tifosi della Colombia ubriachi nei tafferugli sugli spalti.

L’attaccante del Liverpool ha anche lanciato una sedia verso le tribune e, insieme al compagno di squadra Gimenez, lamentato l’aggressione dei sostenitori avversari verso alcuni familiari. “È un disastro, la nostra famiglia era in pericolo. Siamo dovuti andare sugli spalti per allontanare i nostri cari. C’erano anche dei bambini – ha spiegato lo stesso difensore dell’Atletico Madrid negli spogliatoi – La polizia è intervenuta mezz’ora dopo. L’organizzazione dovrebbe stare più attenta alle famiglie perché succede a ogni partita. I nostri parenti hanno sono state prese di mira da alcune persone che non hanno fatto altro che bere”.

Poco dopo è arrivata la reazione della Conmebol, il massimo organismo del calcio sudamericano, che ha diffuso sui propri canali una nota ufficiale dove condannava l’episodio. “Condanniamo fermamente qualsiasi atto di violenza che colpisca il calcio. Il nostro lavoro nasce dalla convinzione che il calcio ci connette e ci unisce attraverso i suoi valori positivi”.