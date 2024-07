Milan, affare chiuso ma niente firma: cosa sta succedendo

L’operazione di calciomercato conclusa dal Milan è adesso in stand-by per un motivo chiarito in queste ore. Le ultime

Non solo acquisti – dopo Morata l’obiettivo è chiudere per difensore, centrocampista e un vice dello stesso bomber spagnolo – il Milan è al lavoro sul calciomercato anche per quanto riguarda le cessioni. Serve sfoltire l’organico e, al contempo, fare un po’ di cassa.

A proposito di cessioni, il club rossonero ha chiuso quella di Marco Pellegrino all’Independiente. Operazione in prestito secco, col difensore classe 2002 che si sta già allenando con i suoi nuovi compagni. Ma l’ex Atletico Patense, che l’anno scorso ha militato per sei mesi alla Salernitana (10 presenze per un totale di 543′), ancora non ha potuto firmare il contratto poiché l’Independiente ha subito una sanzione per debiti accumulati nei confronti di due suoi ex calciatori.

Come riporta ‘La Nacion’, il club di Avellaneda non potrà completare il trasferimento di Pellegrino fino a quando la situazione non verrà risolta. In casa Milan non sembra esserci preoccupazione, tuttavia i dirigenti si aspettano che una soluzione venga trovata il più in fretta possibile. Al momento l’operazione tra la società di Cardinale e l’Independiente non è a rischio.