Juventus, tifosi contro il patteggiamento: “Si può arrivare alla prescrizione”

Le ultime news Juventus riguardano le vicende giudiziarie dopo i rinvii a giudizio. Dal patteggiamento alla prescrizione: ecco la situazione

Sembrava finita, ma forse non lo è. Ieri la Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio nel processo ordinario per il caso plusvalenze della Juventus nei confronti dei tre ex dirigenti Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Maurizio Arrivabene e Fabio Paratici.

I reati più gravi contestati sono quelli di aggiotaggio (pena fino a 3 anni di reclusione) e fatture false (pena fino a 6 anni di reclusione). Dal punto di vista sportivo, invece, la Juve non rischia ulteriori sanzioni dopo i 10 punti di penalizzazione che le sono stati inferti nel campionato 2022-23 ed i 700mila euro di multa patteggiati con la Figc. Sul tema è intervenuto anche il giornalista sportivo e tifoso bianconero Graziano Campi, che ai microfoni di ‘TvPlay’ ha fatto chiarezza: “se la Juventus non avesse patteggiato l’anno scorso, cosa che tanti tifosi hanno contestato, alla luce delle richieste di rinvio a giudizio fatte nei confronti dei suoi ex dirigenti probabilmente ora avremmo ancora polemiche e ci troveremmo di fronte ad un’altra stagione di veleni che è meglio evitare affinché la squadra di Thiago Motta possa concentrarsi solo sul campo. Poi le posizioni dei singoli verranno vagliate e si potrebbe addirittura arrivare alla prescrizione, e quindi ad un nulla di fatto, perché intanto il tempo corre…”.