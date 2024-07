Juventus, è arrivata l’offerta della rivale: Giuntoli deve decidere se accettarla

La Juventus può dare un’ulteriore accelerata al suo mercato grazie all’ultima offerta arrivata a Giuntoli: serve decidere se accettare o tirare la corda

La Juve continua a macinare colpi, a portare rinforzi a Torino per un Thiago Motta che vede pian piano delinearsi la sua rosa. Sono arrivati due centrocampisti come Douglas Luiz e Khephren Thuram, un portiere come Di Gregorio e ora pure un difensore come Cabal. Un arrivo improvviso, considerando che già oggi fa le visite mediche con i bianconeri. Un colpo molto interessante, ancora di più visto che lo hanno soffiato all’Inter, oltre che ad altre squadre.

Ora per la Juve si continua a parlare anche di Todibo, che però è decisamente costoso. Il Nizza ha accettato un’offerta in prestito con diritto di riscatto a 36 milioni più bonus da parte del West Ham, ma il francese vuole la Serie A e appunto la Juventus. Poi sarà verosimilmente il turno di rinforzare l’attacco soprattutto dopo la partenza di Kean, la volontà di cedere Milik e Chiesa (si parla insistentemente di uno scambio con Raspadori) quella di sfoltire la rosa incassando anche con i giovani. Vedi Huijsen e ovviamente Matias Soule. In questo senso la pista caldissima porta l’argentino alla Roma, primo grande estimatore dell’argentino che ha scelto da giorni di vestire la maglia giallorossa. L’altra opzione è il Leicester, oppure il West Ham, ma l’ex Frosinone ha deciso per la squadra di De Rossi e degli amici Paredes e Dybala.

Roma, ecco l’offerta per Soule: cifre e dettagli

L’agente di Soule è arrivato a Torino nei giorni scorsi, ha trovato un’intesa di massima con la Roma, che ora deve ovviamente raggiungere quella con Giuntoli. E non è semplicissimo. La novità è che i giallorossi hanno presentato la loro prima offerta ufficiale alla Juventus, da 25 milioni di euro comprensivi di bonus. Una cifra ancora però molto bassa, rispetto ai 35 chiesti dai bianconeri. Distanza ampia, almeno in teoria.

Perché quella della Roma è ovviamente una prima proposta per aprire in maniera formale il tavolo delle trattative, una base di partenza su cui poi si va a lavorare. Possibile che ci si venga incontro alla fine più o meno a metà strada, considerando anche i buoni rapporti tra i club, il che vuol dire circa 30 milioni di euro. Lì dove non è arrivato al momento neanche il Leicester. In ogni caso, anche se gli inglesi gli offriranno un ingaggio più importante, Soule sceglierà comunque la Roma. Ha parlato con De Rossi, gli ha manifestato la sua grandissima voglia di arrivare a Trigoria facendo breccia in DDR che vuole solo gente affamata oltre che di grande qualità. E Matias rispecchia in pieno entrambe queste caratteristiche. Ora tutti lavoreranno per portare a casa questa operazione che fa bene a tutti. Anche ovviamente alla Juve che avrebbe le risorse per un altro sprint di mercato.