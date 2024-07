Incontro con gli agenti e addio Juve: va dai campioni in carica

Il calciatore è pronto a lasciare la Juventus. C’è l’interessamento da parte del club ha vinto il campionato. I bianconeri fanno cassa

Con l’imminente arrivo di Juan Cabal, soffiato all’Inter, la Juventus potrebbe aver completato il pacchetto difensivo per la prossima stagione. Il calciomercato è chiaramente aperto e non sono esclusi nuovi innesti, soprattutto se i bianconeri dovessero riuscire a piazzare degli esuberi ad un prezzo importante.

Non è proprio un esubero, ma un giocatore, comunque, con le valigie in mano, Dean Huijsen. I tifosi preferirebbero puntare sul centrale classe 2005, ma Thiago Motta e Cristiano Giuntoli sembrano essere di un’altra idea. Il giocatore olandese, ma nazionale giovanile spagnolo, è visto come uno di quegli elementi da sacrificare per far cassa. L’idea di cedere il calciatore in prestito alla Roma è stata certamente una mossa azzeccata.

Huijsen è riuscito, infatti, a mettersi in mostra, trovando una certa continuità e giocando ben tredici partite in Serie A con la maglia giallorossa. Il giovane difensore ha anche trovato la via della rete in due circostanze, nel quattro a zero contro il Cagliari, e nel tre a zero a Frosinone. Huijsen dopo sei mesi alla Roma è così tornato alla Juve, ma come detto può essere davvero solo di passaggio in quel di Torino. L’idea dei bianconeri, infatti, è quella di incassare sui 25-30 milioni di euro da poter poi reinvestire sul mercato per nuovi innesti.

Calciomercato Juventus, Alonso vuole Huijsen: il punto della situazione

Per il calciatore si sono fatte avanti squadre di primo livello, come il Psg, ma i francesi – come scrive FootMercato – non avrebbero, al momento, presentato alcuna offerta ufficiale alla Juventus.

Offerta che chiaramente potrebbe arrivare nei prossimi giorni, ma il club transalpino dovrà vedersela con un’altra squadra importante, che sta cercando rinforzi per confermarsi ad alti livelli anche la prossima stagione. Stiamo parlando del Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. Secondo il portale, sarebbe stato proprio il tecnico spagnolo, che ha guidato i tedeschi alla conquista di uno storico titolo in Bundesliga, a muoversi in prima persona per provare a portare Huijsen in Germania. Il calciatore piace addirittura dalla scorsa stagione, ma di recente ci sarebbero stati dei contatti tra Alonso e l’entourage del 19enne di Amsterdam, per capire la fattibilità dell’operazione. Si preannuncia, dunque un duello tra il Psg di Luis Enrique e il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. Un tecnico spagnolo, quindi, nel destino di Huijsen, che è pronto a fare le valigie, facendo felice la Juventus.