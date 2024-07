80 milioni sono troppi: la Juve deve arrendersi

La Juventus a caccia di altri acquisti dopo i quattro già messi a segno, ma Giuntoli deve frenare: richiesta troppo elevata

Mercato no stop per la Juventus, che deve cercare di completare la rosa il prima possibile in vista dell’inizio del campionato. Cabal è il quarto colpo bianconero, in una giornata che ha visto anche le prime conferenze stampa stagionali di Giuntoli e Thiago Motta. Giuntoli ha annunciato almeno altri tre acquisti, per una compagine che dovrà andare a caccia di grandi risultati sia in Italia che in Europa. Ma per uno degli obiettivi bianconeri, la strada è davvero troppo in salita.

Tanti calciatori seguiti tra coloro che si sono messi in mostra a Euro 2024, per la Juventus. Tra loro anche Marc Guehi, che ha disputato un torneo di buon livello al centro della difesa con l’Inghilterra. Per il giocatore del Crystal Palace, c’è una folta concorrenza con la quale i bianconeri dovrebbero combattere. Manchester United, Real Madrid, Bayern Monaco, ma anche Newcastle e Tottenham. Il problema è rappresentato però anche dalla valutazione notevole che il Crystal Palace da’ del suo difensore. Secondo ‘Sky Sports’, in Inghilterra, i londinesi chiederebbero almeno 70 milioni di sterline, dunque una quotazione oltre gli 80 milioni di euro, per il suo cartellino.