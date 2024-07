Tradimento Juventus: gratis tra le braccia di Conte

Il Napoli vuole ritornare al vertice con l’arrivo di Antonio Conte in panchina: l’opportunità sul mercato per il club partenopeo dopo il divorzio con la Juve

Sono diversi i gioielli in uscita dalla Juventus, che cerca di monetizzare in questa fase del mercato per dare l’assalto a Koopmeiners che rimane sempre una priorità per Giuntoli e Thiago Motta.

La dirigenza della Continassa ha già regalato al nuovo tecnico Douglas Luiz, Di Gregorio e Khephren Thuram e adesso pianifica l’assalto a Koopmeiners per il quale l’Atalanta continua a chiedere 60 milioni di euro. Chiesa e Soulè sono perciò in uscita per raccogliere un prezioso tesoretto e almeno uno dei due lascerà la ‘Vecchia Signora’. Su entrambi c’è il pressing della Roma in Serie A, mentre il nazionale italiano non esce dai radar del Napoli. Con i partenopei non ci sono stati al momento contatti, ma Chiesa è un profilo che stuzzica Antonio Conte per il reparto d’attacco. Juve e Napoli potrebbero pensare anche a uno scambio con Raspadori se non dovessero concretizzarsi le altre piste per l’ex Fiorentina, reduce da un deludente Europeo.

Calciomercato Juventus, c’è anche il Napoli in pressing su Rabiot

Dalla Continassa inoltre è sempre più lontano Adrien Rabiot, che non ha mai risposto all’offerta di rinnovo della Juventus dopo che il suo contratto era scaduto lo scorso 30 giugno.

Giuntoli aveva messo sul piatto quasi 8 milioni per tre anni, ma il nazionale francese ha snobbato la proposta dei bianconeri concentrandosi a 360 gradi sull’Europeo con la squadra di Deschamps. Neanche dopo la rassegna in Germania sono arrivati riscontri e il sul futuro – a meno di sorprese – sarà così lontano da Torino. A Rabiot pensa il Milan che lo ha sondato nelle scorse settimane, mentre in Italia c’è anche l’interesse proprio del Napoli per l’ex Paris Saint-Germain. Antonio Conte avrebbe dato il via libera per l’arrivo del classe ’95 e stando al quotidiano ‘Repubblica’ il sodalizio del patron De Laurentiis è in attesa di una risposta da parte dell’entourage del centrocampista. Rabiot però non ha ancora deciso, anche perché probabilmente aspetta la chiamata da una big all’estero e in particolare dal Real Madrid.