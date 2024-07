Tra contenuti, video e live streaming: Villa Elites, l’originale format d’intrattenimento degli ultimi Europei

Con la fine degli Europei e la vittoria della Spagna, è terminato anche lo speciale formato “Villa Elites”. Ecco di cosa si tratta

Sono passati soltanto pochi giorni dalla vittoria della Spagna agli ultimi Europei. Un successo meritato quello della compagine di De La Fuente, che in finale è riuscita a regolare la resistenza dell’Inghilterra coronando una rassegna dominata in lungo e in largo. L’ultimo Campionato Europeo di calcio, però, ha offerto l’occasione per una nuova forma di enternainment in grado di calamitare molto interesse.

Stiamo parlando dell’innovativo format Villa Elites, progetto realizzato da alcuni nei più noti creator sportivi in collaborazione con 2WATCH,Qui Gioco News e ADMIRAL Pay. Il format – alla realizzazione del quale hanno avuto un ruolo determinante YouTuber come Andrea Fusco, Mirko Fusco, Antonio Fusco, Omar Aamoum, Enrico Lazzarato e Salvatore Marrali – si è contraddistinto per la realizzazione di contenuti esclusivi, ma non solo.

“Villa Elites”, analisi, divertimento e live streaming: gli Europei come non li avete mai vissuti

Attraverso video ad hoc e live streaming coinvolgenti diffusi tramite le principali piattaforme social, i content creators in questione sono riusciti a catturare e a condividere con i loro fan istanti travolgenti. Il tutto impreziosito da una narrazione non banale in grado di catturare l’attenzione degli utenti collegati.

Capace di tenere incollati persone dalle diverse fasce d’età per l’innovatività e la qualità dei suoi contenuti, “Villa Elites” ha avuto un grande impatto su un pubblico piuttosto eterogeneo anche grazie alla partecipazione di alcuni ospiti come Giada Bellico. I risultati sono lo specchio più evidente dello sforzo profuso. Gli oltre 150 contenuti realizzati dal gruppo di creators ha infatti totalizzato oltre un milione di impression. Alimentata dal supporto offerto da Quigioco News, l’attività è stata arricchita da prove calcistiche, quiz ed altre attività. In un ventaglio poliedrico non sono mancati poi dibattiti calcistici ed analisi delle varie squadre rappresentate nel format.